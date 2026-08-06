景德鎮與香港出土的外銷瓷

《世界遺產名錄》迎來矚目的新成員 —— 「景德鎮手工瓷業遺存」，標誌着中國古代對外商貿往來的三大文化載體 —— 絲綢、茶葉及瓷器，已全部納入世界遺產領域。於今年七月在南韓釜山舉行的聯合國教科文組織世界遺產大會第48屆會議上，中國「景德鎮的手工瓷業遺存」成功申遺，充分印證中華傳統工藝、工匠精神與中外文明互鑒的深厚底蘊。 名滿中外的江西景德鎮瓷器製造業，千年來窰火生生不息。由宋代的青白瓷，以至元、明、清的青花瓷，再到現今世代的瓷器，其手工技藝與商貿往來對中國以至全球均產生深遠影響。今次納入世遺的「景德鎮手工瓷業遺存」，完整展現瓷器生產鏈，涵蓋瓷土原料開採與轉運、窰爐形制的反覆迭代，以及大規模製瓷生產的空間布局與社會分工體系。

景德鎮是古代製瓷工藝技術的革新高地，宋真宗景德元年(1004年)，因當地生產的青白瓷品質優良，獲皇帝以年號命名為「景德鎮」，此名稱沿用至今。至元代，景德鎮工匠發明了製作青花瓷的二元配方——結合高嶺土與瓷石，有效提高坯體的鋁含量，增強坯體結構強度，繼而成功燒造大型而精緻的青花瓷。自元代後，當地燒製的頂級青花瓷風靡世界，成為廣受追捧的國際貿易商品。 香港多處地點曾出土景德鎮生產的外銷瓷器。例如在港鐵宋皇臺站興建前進行的考古發掘中，出土近百萬片宋元時期陶瓷片，其中有大量閩、浙、贛、粵等地區窰場生產的外銷瓷器，包括景德鎮生產的青白瓷。這些瓷器胎薄質堅，色澤白裏泛青，溫潤如玉，堪稱外銷瓷器中的精品。這些出土瓷器反映九龍灣沿岸與宋元時期海上絲綢之路及海上貿易活動，曾有着非常緊密的聯繫。

景德鎮生產的青花瓷器，曾經由海上絲綢之路遠銷世界多處，在明代中晚期，已外銷至亞洲、非洲和歐洲等三十多個國家。然而，明初至中葉約二百年間，朝廷曾頒布海禁令，嚴禁民間進行海外貿易。至十五世紀末大航海時期開通了歐、亞洲之間的海路後，西方對中國瓷器的需求激增，中國東南沿海因而出現多處走私瓷器的地點，大嶼山的竹篙灣是往來廣州的必經水域，也成為走私瓷器其中一個熱門地點。 1975年，考古學家偶然發現竹篙灣遺址。其後，古物古蹟辦事處曾多次於該遺址發掘，出土數以萬計明代中葉由景德鎮民窰生產的青花瓷碎片，不僅數量龐大，且質量精良，種類也甚為豐富，包括碗、盤等餐具，出土器物的腹部或底部繪有人物、龍、鳳、孔雀、獅子等圖紋，以及山水、花草等數十種圖案。這些青花瓷胎質細膩精白，釉厚而平滑，藍色紋飾清晰艷麗，部分器物屬高檔次的外銷瓷精品。

明代中晚期，隨着朝廷撤銷部分海禁，民間海上貿易蓬勃發展，福建和廣東沿海因而湧現大量民間窰場，燒製多樣瓷器以供應本地和海外的需求，大埔碗窰窰場亦應運而生。 相傳明代萬曆年間，有景德鎮的窰工到碗窰村建立窰場生產青花瓷器，製瓷300多年直至上世紀三十年代才停產。大埔碗窰是香港目前唯一發現的青花瓷窰址，從採礦到入窰裝燒的各項生產陶瓷工序，均完整保存。基於碗窰遺址的重要歷史價值，部分發現窰爐的地方於1983年列為法定古蹟。此外，碗窰建有樊仙宮，供奉陶匠的守護神樊大仙師，是本港現存唯一供奉樊仙為主神的廟宇，於1999年列為法定古蹟。

明清時期，碗窰已有小艇沿河道接駁商船，將青花瓷產品經吐露港水路輸出，遠銷至東南亞地區；碗窰的產品也同時內銷，過去在西貢東龍洲、屯門藍地、九龍寨城、宋皇臺聖山等考古遺址，也曾發現碗窰製的青花瓷。 如有興趣了解本地青花瓷的工藝製作和成品，可到大埔上碗窰村的碗窰展覽參觀；若想一睹竹篙灣出土、豐富多樣的青花瓷，可到九龍公園香港文物探知館觀賞；至於宋皇臺出土的宋元青白瓷，則可以在港鐵宋皇臺站內欣賞，絕對不容錯過！