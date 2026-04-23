來一趟地面窩心旅程

對於航空公司來說，旅客的飛行體驗是從地面開始。而機場貴賓室是不少旅客的心頭好，讓人暫時離開機場的熙熙攘攘，稍作休息再踏上旅途。從整體競爭力的宏觀角度而言，機場貴賓室更可算是國際航空樞紐軟實力的重要一環，不僅提升中轉旅客體驗，更有助吸引高端客群，鞏固航空樞紐在全球網絡中的競爭力。 因此，若機場貴賓室能融合美學設計與家居般的舒適氛圍，加上精心甄選的餐飲選擇，貼心周到的服務，豈不更令人嚮往？國泰航空位於香港國際機場的「寰宇堂」頭等貴賓室經升級改造後，就以煥然一新的面貌重投服務，每個環節都充分體現以人為本，賓至如歸的設計。

是次升級改造延續與倫敦工作室StudioIlse的合作，標誌性的綠瑪瑙仍然是主要元素，配以胡桃木為主要木材，加上橙黃燈光的獨特燈飾和兼顧人體工學的沙發家具，予人暖和鬆弛的舒適。貴賓室又採用華南花崗石鋪設地面，屬中國傳統建築特色，古趣盎然，又與現代室內風格如此協調。貴賓室內亦增設了私人廂間和設計，可以專注工作或進行小型會議。 餐膳是貴賓室的其中一大亮點，這裡就有提供自助輕食和小點的「輕饌坊」；早午晚餐都不斷替換餐飲的「中庭園」；「饌薈廳」則有亞洲和環球經典餐點美食，更可以品嘗國泰與「卅二公館」合作推出的精緻中式佳餚、經典招牌菜及每月精選。另外備受旅客歡迎的足部或肩頸按摩服務，以及提供創新水療和照明技術的淋浴間，現在也能在「寰宇堂」頭等貴賓室享受到。

集團的願景是成為顧客最喜愛服務品牌，並投資了遠超一千億港元於機隊、客艙、機場貴賓室及數碼創新方面，持續提升旅客在每個環節上的體驗。除了貴賓室的設計和配置，服務亦同樣重要。「寰宇堂」頭等貴賓室的服務質素自是毋庸置疑，安排了自家團隊負責運作。除了香港以外，今年稍後當紐約甘迺迪國際機場第六航廈啟用並遷入後，國泰更會迎來當地首個專屬貴賓室，在外地延續此親切窩心的「地面旅程」。