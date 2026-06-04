直航阿拉木圖 強化航空聯繫 帶動商機

這星期其中一項新聞焦點，是行政長官率領香港及內地商貿代表團到訪中亞。在首站哈薩克斯坦，香港就已和當地達成43項涵蓋不同業務範疇的諒解備忘錄和協議，大大開拓了本港經濟發展機遇。另政府正與烏茲別克、哈薩克斯坦和吉爾吉斯，商討擴大免簽證期限，有望今年內達成協議，便利居民往來。 要兩地經貿合作發展暢順，人民往來方便，旅遊得以發展，固然需要有便捷的交通連繫。兩地政府在航權商議上取得成果，是次參與商貿代表團的國泰更宣布，明年首季開通香港往來阿拉木圖、每周3對的直航航班，並以A330寬體客機營運，大大推高了今次訪問成效，更深受商界歡迎和支持。

一如特首所言，是次新航線開通，香港不單可直達阿拉木圖，也可利用該地進入其他中亞、東歐和高加索地區的航線。當直航開通，將令兩地交往和經貿合作發展更有效，節省大量時間成本，也吸引更多旅客來港，同時令香港得以更有效發掘不同市場的潛在機遇。 這彰顯了國泰一直強調的「植根香港、背靠祖國、聯通世界」優勢，與及香港作為國際航空樞紐的重要意義。作為香港的樞紐航空公司，國泰一直致力發展運力，擴展國際航空網絡，去年集團就增加了20個航點，並憑藉廣泛的國際航線網絡與高頻的航班安排，為香港這頂尖的國際航空樞紐提供具競爭力的中轉銜接，以積極行動配合國家「十五五」規劃，鞏固香港的航空樞紐的地位。而香港受惠於其航空通達性，支持人流、物流及資金流的高效流動和銜接，不單令我們成為國際大都會和全球首屈一指的商業中心，更是連接內地與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，肩負重要功能。

中亞在「一帶一路」沿線中極具策略重要性，亦擁有龐大商機。阿拉木圖將是國泰首個中亞航點，長遠而言，香港可成為中亞企業進入大灣區、整個中國內地以至東南亞、東北亞的首選空中門戶。哈薩克是中亞最發達的經濟體，近年在貿易和投資發展帶動下，國家與中亞之間的來往需求持續穩步增長。當地旅遊業亦提供多元的夏季及冬季戶外活動，而阿拉木圖更是2029年亞洲冬季運動會的主辦城市。國泰這直航服務，可說是來得合時！