「桑拿」(Sauna)這個字其實並非英語，而是芬蘭語。
芬蘭桑拿有4,000年以上歷史，當連身在香港的我們也懂得這個詞時，你就知道，這項芬蘭活動對世界有多麼深遠的影響。其實幾年前我就曾在夏天探訪過芬蘭一次，當時就有幸跟隨芬蘭友人去住他們度假的湖邊小木屋，順道體驗最地道的公共桑拿！
在芬蘭，最經典的桑拿方式其實除蒸熱身體外，還需跳入冷湖來一個「冷卻」，來回三次，才算是一個完整的桑拿浴。芬蘭的夏天日照時間雖長，在北極圈內甚至可以體驗24小時白晝，但溫度卻跟香港的秋天差不多；湖裡更凍，要來回浸三次簡直是高難度挑戰，光是衝出桑拿房就需要勇氣。每次還未去到湖邊我與友人已經凍得哇哇大叫，乾脆放棄沿途折返。
這次冬天到訪，我決定和姐姐再挑戰。在芬蘭首都赫爾辛基的市中心也有幾個大型的公共桑拿，就建在湖邊，設計美麗得猶如藝術裝置。我們選了一個除湖水外還有個27度的恆溫游泳池的公共桑拿——我真的努力嘗試過了，但腳一浸在那冰凍的湖水，已經瞬間沒知覺，只好乖乖地跑去戶外游泳池，至少可以達到「冷卻」效果。
當三次來回這樣浸泡以後，的確感受到身體的血液流動起來，肌肉明顯放鬆了不少，非常舒服。而且跟一群來自世界各地的人同在桑拿房蒸得臉頰通紅，互相微笑對望，話閘子自然會打開，也難怪桑拿房是芬蘭人重要的社交場所了。下次去芬蘭，強烈推薦大家也來試試看真正的桑拿浴，是個非常有趣而享受的體驗呢！