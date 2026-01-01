「桑拿」(Sauna)這個字其實並非英語，而是芬蘭語。

芬蘭桑拿有4,000年以上歷史，當連身在香港的我們也懂得這個詞時，你就知道，這項芬蘭活動對世界有多麼深遠的影響。其實幾年前我就曾在夏天探訪過芬蘭一次，當時就有幸跟隨芬蘭友人去住他們度假的湖邊小木屋，順道體驗最地道的公共桑拿！

在芬蘭，最經典的桑拿方式其實除蒸熱身體外，還需跳入冷湖來一個「冷卻」，來回三次，才算是一個完整的桑拿浴。芬蘭的夏天日照時間雖長，在北極圈內甚至可以體驗24小時白晝，但溫度卻跟香港的秋天差不多；湖裡更凍，要來回浸三次簡直是高難度挑戰，光是衝出桑拿房就需要勇氣。每次還未去到湖邊我與友人已經凍得哇哇大叫，乾脆放棄沿途折返。