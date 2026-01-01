香港雖地少人多，卻藏有不少具觀賞價值的歷史建築。其中，位於深水埗主教山的前深水埗配水庫便是隱世瑰寶。近日，好友何民傑擔任社長的香港曼克頓扶輪社，就組織團員參觀這座百年古蹟，由專業導賞員講解其歷史與建築特色，讓參加者上了一堂生動的歷史與生命教育課。
前深水埗配水庫建於1904年，原為九龍供水系統的一部分，1970年隨著更大容量的石硤尾配水庫啟用後，它正式停用並漸被遺忘。直至2020年，水務署計劃清拆時意外重見天日，引發公眾關注。經保育團體努力，2021年獲評為一級歷史建築，並於修復後開放公眾參觀。
這座地下圓形配水庫採用愛德華時代古典復興風格，參照古羅馬公共建築設計。內部由108條整齊排列的花崗石柱支撐混凝土天花，搭配紅磚砌成的半圓拱券，層層遞進，線條流暢優美。修復後的泛黃燈光，更突顯其古典韻味，彷彿置身歐洲古蹟。
香港曼克頓扶輪社此次活動，正是透過古蹟推展生命教育。社長何民傑解釋，古蹟可貫穿生命教育中的「天、人、物、我」四個維度，參觀者不只了解供水演變，更體悟生命循環不息的意義；香港曼克頓扶輪社將繼續舉辦類似古蹟參觀活動，讓更多人能汲取歷史智慧與生命啟迪。
在快節奏的香港，這樣的古蹟之旅不僅是文化保育，更是心靈洗滌，建議讀者親臨主教山，感受這份隱藏的古典之美。