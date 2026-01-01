香港雖地少人多，卻藏有不少具觀賞價值的歷史建築。其中，位於深水埗主教山的前深水埗配水庫便是隱世瑰寶。近日，好友何民傑擔任社長的香港曼克頓扶輪社，就組織團員參觀這座百年古蹟，由專業導賞員講解其歷史與建築特色，讓參加者上了一堂生動的歷史與生命教育課。

前深水埗配水庫建於1904年，原為九龍供水系統的一部分，1970年隨著更大容量的石硤尾配水庫啟用後，它正式停用並漸被遺忘。直至2020年，水務署計劃清拆時意外重見天日，引發公眾關注。經保育團體努力，2021年獲評為一級歷史建築，並於修復後開放公眾參觀。