投保自願醫保 一定要驗身？

事實上，並非所有投保自願醫保的受保人都需要驗身。保險公司會根據受保人的年齡、選擇的計劃、健康申報內容等因素，決定是否需要進行體檢。 一般而言，健康狀況良好的受保人，只須如實填寫健康問卷即可，毋須驗身。但若申請較高保障額度，或健康申報中披露了某些病史，保險公司便可能要求驗身，以更準確評估風險。 以「最高誠信原則」如實申報，永遠是最佳選擇。有些客戶擔心申報病史會影響核保結果，選擇隱瞞或輕描淡寫。殊不知，這種做法可能導致日後索償時的嚴重後果——保險公司有權因「不誠實披露」而拒絕賠償，甚至取消保單。

如果保險公司要求驗身，費用通常由保險公司承擔，投保人大多不用付費。更重要的是，通過體檢確認的健康狀況，能為日後的索償提供有力證據 。 假如有某些病史也不用馬上打消投保念頭，保險公司會跟據病史的嚴重性作考慮，若果病徵輕微或復原程度理想，有機會以標準保費成功投保。若病徵較嚴重，保險公司亦可考慮加loading(增加保費)或加入額外不保事項，而繼續接受投保 。 我建議大家在投保前諮詢專業的保險顧問，根據你的健康狀況、財務需要和預算，制定最合適的投保建議，並協助你順利完成核保程序。

醫療保障是人生規劃的重要一環。與其因為對驗身的誤解而裹足不前，不如主動了解，盡快為自己和摯愛建立穩妥的保護網，方為上策。