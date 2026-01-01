熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-13 04:59
更新：2026-Jan-13 04:59
慈善。八達通: 王曉霞
日報

香港家族辦公室與慈善服務

分享：
adblk4

香港家族辦公室日益將慈善服務融入核心策略，透過影響力投資和策略性慈善，推動社會影響力和家族價值傳承。政府政策積極支持，將香港定位為亞洲慈善樞紐，吸引全球財富擁有者。

慈善模式轉變：家族辦公室從傳統捐款轉向影響力投資(Impact Investing)和風險慈善(Venture Philanthropy)，注重長期系統變革，如公共衛生、教育和氣候變化項目。超過60%的家族視慈善為加強家庭凝聚力和代際傳承的平台。

透過家聚凝聚活動強化家族紐帶，涵蓋家宴、闔家旅行、家族會議和慈善參與，確保跨代傳承與和諧，以幫助華人家族維持情感連結與共同身份。

adblk5

政府支持措施：FamilyOfficeHK專責團隊提供一站式服務，包括慈善業務協調、稅務優惠和跨部門合作，目標讓香港成為全球慈善資金調配基地。2020至21年度慈善捐款達118億港元，家族辦公室貢獻顯著。

實際益處：專業管理確保資金高效配置，支持逾15,000個慈善實體，涵蓋扶貧和環境領域。家族成員參與治理，提升使命感和社會遺產。

未來趨勢：預期慈善捐贈激增，融入家族憲章和教育計劃，未來強調生態圈建設、IT支持和跨家族聯盟，推動香港慈善總額持續增長，以更強化香港慈善生態。

adblk6

ADVERTISEMENT

請你食美心金沙奶黃年糕😋

ad

關於作家
慈善。八達通: 王曉霞
作者簡介:

從事社工至從商，以善營商，打造慈善及商界接軌的新世代。現為《藍廸通顧問有限公司》及《夢同行慈善基金有限公司》的創辦人的創辦人，九龍城區防火會委員，為多間慈善團體的顧問

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務