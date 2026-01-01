香港家族辦公室與慈善服務

香港家族辦公室日益將慈善服務融入核心策略，透過影響力投資和策略性慈善，推動社會影響力和家族價值傳承。政府政策積極支持，將香港定位為亞洲慈善樞紐，吸引全球財富擁有者。

慈善模式轉變：家族辦公室從傳統捐款轉向影響力投資(Impact Investing)和風險慈善(Venture Philanthropy)，注重長期系統變革，如公共衛生、教育和氣候變化項目。超過60%的家族視慈善為加強家庭凝聚力和代際傳承的平台。

透過家聚凝聚活動強化家族紐帶，涵蓋家宴、闔家旅行、家族會議和慈善參與，確保跨代傳承與和諧，以幫助華人家族維持情感連結與共同身份。