從《我殭》到《尋秦記》 本地IP電影服務「電視撈飯」港劇迷

馬鞍山新港城中心英皇戲院結業，從觀眾無意欲入場睇戲到電影產量愈來愈少，不管是雞先還是蛋先，都無法阻止電影業身處寒冬期的事實。幸而2026年電影版《尋秦記》成為今年戲院第一根救命稻草，幾乎所有院線都全天候播放《尋秦記》，可見香港觀眾希望入場的意欲高漲，對於業界絕對是樂事一宗。如今要求大家入場睇戲非常艱難，畢竟Netflix、Disney+太多優質作品，就連myTV SUPER也有全套《尋秦記》免費收看。《尋秦記》為何可以成功招徠眾多香港人入場？最近有同行影評人將電影版《尋秦記》稱呼為「本地IP電影」，大意是電影以「懷舊」與「話題性」作招徠，將古天樂的電視劇時代形象轉化為消費觀眾的共同回憶，象徵他從電視到電影的轉型，以及一個劇集文化時代的終結。

《尋秦記》電視劇於2001年播出，2001年依然是大家會電視撈飯的年代，有評論更稱《尋秦記》是香港電視業沒落前最後一道光芒。翻查2001年TVB播出劇集，當年已開始流行引入大量外地劇，日劇《戀愛世紀》、《律政英雄》、《冰之世界》（木村木村木村！）、台灣劇《情深深雨濛濛》、《小寶與康熙》，內地劇《大宅門》等，本地劇呢？看過的記得的提供過快樂其實也不少：《娛樂反斗星》、《倚天屠龍記》、《封神榜》、《妙手仁心II》、《美味情緣》，但要數到令香港出現現象級式地討論的，好像也真的只有《尋秦記》。一套港劇成為IP絕對不容易，無獨有偶，數個月前剛巧有一齣《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》，於網上平台上架（無法在戲院上映），醞釀多年結果成品質素有目共睹，成為茶餘飯後大家的共同笑柄。正如本地導演梁仲文所言，在一個不被允許談怪力亂神的地方開拍殭屍電影，從一開始已經是個錯誤，「況天佑已不再是警察、山本一夫不再被設定為日本人、況國華抗日猛將被淡化，甚至連「殭屍」二字亦不允許在片中提及」（全文於am730「我和殭屍和90年代香港後會無期」）。前車可鑑，更顯電影版《尋秦記》成為社會話題兼票房報捷的矜貴。

誰在篡改～麗名 世界從來矛盾，大家一邊鬧電視劇了無新意、甚至逢大台必反，但另一邊（主要是經歷過九十年代千禧年一代的香港人）依然對當年的劇集及藝人念茲在茲，對那些年追過的劇和藝人有著深厚情意結，營造出「本地IP電影」的威力。而這個IP這份情意結之於我最深刻的，一定是滕麗名。數年前曾跟她做過一個專訪，聊了差不多兩個小時，從她入行聊到當下最新上映的劇集，幾乎在TVB這數十年的生涯都擺進去。相信很多觀眾都記得她是《陀槍師姐》中硬朗衝動的陳三元，也是《愛·回家之開心速遞》裡鬼馬毒舌的熊尚善，但有多少人記得她是新秀歌唱比賽出身，跟陳奕迅及楊千嬅同屆。之後在《真情》中飾演弱視的阿雪，為營造視障效果，她被迫戴上三副沒有度數的有色隱形眼鏡，她說當時不少人覺得這個新人囂張，「其實我根本看不見人，不是不想打招呼，是真的看不到。」之後被《陀槍師姐》監製鄺業生看見，覺得她「夠COOL夠倔」，因而選中她演繹男仔頭女警陳三元。

滕麗名在訪問中說自己的性格「爽朗但不至於男仔頭，未至於粗魯」，但與角色長期互相影響，早已分不開彼此。從因為怕醜常低頭、被假髮遮臉挨罵的新人，到能輕鬆駕馭喜劇與悲劇的資深演員，滕麗名與善柔一樣，在跌撞中練就了一身盔甲。唯一可惜是我跟同事很想透過專訪逼使她再一次唱《咕嚕咕嚕魔法陣》，可惜被她看穿後寧死不屈不開金口，其靈巧聰穎跟擇善固執都跟善柔不謀而合，也成為包括我在內很多劇迷心目中最喜愛的《尋秦記》角色之一。（想看完整訪問請於YouTube搜尋「你是你本身的傳奇：滕麗名」)

從發哥劉華朝偉星仔憑港劇跳進電影圈那一代開始，以古天樂那一代畫上句號，多得古老闆令滕麗名（當然滕麗名早在1996年已有參與《天涯海角》演出、《4個32A和一個香蕉少年》中其TB造型暗戀唐寧一幕更是網民歷久常青片段）及一眾同儕一登大銀幕：林峯、宣萱(曾跟她做過一次直播，對她鏡頭後循循善誘教導後輩一事非常深刻）、郭羨妮（我愛士碌架！）、歐瑞偉（上個月有幸訪問他，他說拍《尋秦記》曾做出後空翻加轉體360，我說這違反物理死也不信，然後他給我看回片段原來真有其事）、Why so Silly陳國邦、最值得尊敬的長青綠葉黃文標、喚醒所有男人心中愛火的雪兒、還有我們永遠懷念的智叔……電影版《尋秦記》讓我們這群90年代到千禧年終日電視撈飯的老觀眾可以在大銀幕看到一眾電視藝人眾志成城為本地IP電影增添一筆，擴闊了黃易老師《尋秦記》的元宇宙，這份只有本地電視迷才能入場緬懷的情意，即使是多持平客觀的影評也難以衡量。