生活
出版：2026-Jan-14 04:59
更新：2026-Jan-14 04:59
童你去玩
日報

給孩子一個可以回來的家

讓我們為孩子提供一個可以回來的家。

孩子不需要完美才有資格被愛。

面對現今網上的氣氛，有時會感到戰戰兢兢，我的網上圈子仍停留在Facebook，但孩子們早已活躍於IG、Threads或X。偶然看到這些媒體內容，著實令我震驚。在這個能將真實身份隱藏在螢幕後的世代，人性的黑暗面似乎更容易毫不保留地顯露。每次看到尖酸刻薄得令人心寒的言辭和歪理，我也會深深慨歎。是他們的錯嗎？常言道：「未經他人苦，莫勸他人善；你若經我苦，未必有我善」，既不清楚全貌，我無意站在道理高地批判，但我會反思，作為母親，我可以為孩子做些甚麼？

研究指出，孩子成長過程中，擁有「安全基地」很重要，當孩子確信「家永遠接納我」，便會有勇氣探索世界。相反，若孩子覺得「只有成功時才值得被愛」，他們會陷入焦慮，害怕嘗試。

很多時候，在父母開口責備之前，犯錯的孩子早已先自我懷疑。孩子犯錯時，我和丈夫盡量「先陪伴，後檢討」。討論的核心仍是犯錯不可怕，知錯能改就好！我們從不吝嗇對孩子說「無論成功或失敗，無論是優點還是缺點，我們愛的，是那個完完整整的你！」無條件的接納和開放的溝通，讓孩子活在敢於分享的環境，千萬別等到問題變得一發不可收拾時才醒覺。

孩子對家的感覺，是由無數雞毛蒜皮的小事交織而成的。親子間的點滴、有趣經歷，或是心照不宣的「暗語」，組成了「家」。家，應該是一個永遠能讓孩子卸下盔甲、安心休息的避風港。

