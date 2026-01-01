Jordan推芭蕾風波鞋Jordan Pointe

Balletcore女生最後一班上車機會。 芭蕾風(Balletcore)雖然已經紅咗幾季，但熱度完全冇降溫。將芭蕾舞嘅優雅感覺，混入日常穿搭——貼身連身衣、leggings、薄紗裙同芭蕾平底鞋——著出嚟就係一種「又溫柔又時髦」嘅vibe，難怪依然係女生最愛風格之一。 而Jordan今次終於都跟上呢股風潮，推出全新女士專屬波鞋Jordan Pointe，預計今年春季登場。呢對鞋簡直就係將芭蕾舞鞋同運動鞋fusion成一體，優雅得嚟又有街頭感，完全命中Balletcore女生嘅審美。

鞋身用上雙色藍色皮革，上深下淺，好似舞台燈光咁柔和又高級。設計上走極簡路線，冇多餘花巧，只係用Jumpman小logo同Jordan字樣作低調點綴，乾淨又有質感。

細節位先係重點，弧形中底、包住腳背嘅魔鬼氈綁帶，加埋鞋眼位嘅緞帶裝飾，全部都好有芭蕾舞鞋feel，睇落真係好似ballerina專用波鞋，溫柔又有力量。一句講晒：Jordan Pointe係Jordan史上最「溫柔系」嘅一對鞋。 等唔切？GU平替已經幫你頂住，去年聖誕前推出的Gathered Ballet Sneakers，一上架即刻喺Threads同IG洗版，女生們一見到就瘋狂save，因為佢真係超中Balletcore核心。

鞋口用咗抽摺鬆緊設計，著上腳好似ballet flat咁包住隻腳，又可以直接slip-on，返工趕車都唔使慢慢綁鞋帶，超實用，再加埋杯型鞋墊同高彈性鞋底，就算行足成日街都唔會腳痛，真正做到靚得嚟又舒服。

GU一共出咗4隻色：藍色(低調又高級)、淺灰(clean girl必選)、黑色(萬年百搭)同埋粉紅(甜美感直接爆燈)，最癲係價錢只係$199港元，已經喺GU門市同官網同步有得買。 懶人總結一句：Jordan Pointe係「潮流話題王」，GU呢對就係「你真係會日日著嗰對」。如果你想玩Balletcore，又唔想等、又唔想破產，GU呢對快啲趁未斷碼入手返對。