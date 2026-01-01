國際科技展的真實日常

過往幾十年，我幾乎每年都會出現在不同的國際科技展覽與會議場合，從美國拉斯維加斯的消費電子展(CES)、西班牙巴塞隆拿的世界通訊大會(MWC)、台灣 Computex、德國iFA，以及各類規模不一的產業峰會。香港的朋友見到我，常半開玩笑地問：「下一次幾時又要離港？」外人看來，出差似乎代表見識廣、行程華麗，但其中酸甜苦辣，唯有當事人最清楚。

以剛過去的CES為例，展期表面上只有4日，實際上傳媒日已提前兩天展開，採訪人員往往需預先準備，並提早3日抵達。每天清晨即投入採訪工作，晚上依舊奔走於發布會、訪問與應酬之間，幾乎沒有歇息空間。至於參展商，更須在正式開展前後加上至少3日的布展與撤場，再連同內部簡報與合作洽談，一個展覽動輒耗時逾一星期。跨越美歐，時差與睡眠不足幾乎成為常態；當晚間仍須與香港同事開會通話，連續工作16至18小時，回到香港又要再接受時差煎熬，屢見不鮮。