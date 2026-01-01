銅鑼灣酒店無主孤魂神牌

現今的社交平台，不再只是認識朋友丶分享感受及討論議題，還有就是賺取流量，從而得到廣告收益。正正是因為這個原因，便造就出不少為求吸到觀眾眼球而鋌而走險的網絡博主。最近，內地有一位專挑戰靈異題材的人，走到香港銅鑼灣一間酒店的後樓梯，竟公然偷取一塊寫上「無主孤魂」的神牌返內地據為己有，因而引起了公憤。
據知，這個無主孤魂神位，早年已被安奉，但原因為何便不得而知。筆者於大約二十多年前，收到一位熱心聽眾報料，他發現後便帶筆者到現場了解。可是，不久之後，得悉這名聽眾自殺過身，其家人曾表示，他是受到這個神位的女靈影響才發生這件事，筆者知道後也感到非常痛心。事後筆者決定在節目交代整件事情，結果引來廣泛討論，亦因此成為了香港一個經典的靈異傳聞。
兩年前，筆者因為拍攝YouTube channel《返去舊事嗰度》再次重遊舊地，聯同一位師傅，為這個神牌清潔及打掃，還燒了一些女性化妝品及衣紙給她，完成這次儀式後，筆者再沒有前往打擾了。
這個無主孤魂牌在這些年，一直被各方靈異KOL視為流量密碼，久不久便有人前往拍攝。可能由於它充滿神秘色彩，而且沒有得到答案，所以不但在香港，甚至在內地亦為人所知。
今次這個博主的行為，筆者只能用狂人來形容，不但對靈界不尊重，亦令到相信有這位女靈存在的人感到憤怒，公然的盜竊相信已經觸犯法例。至於在靈異的角度上，女靈會否向他作出報仇呢？我們仍要放眼等待，筆者相信涉及靈界的報應是必會出現的。