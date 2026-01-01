銅鑼灣酒店無主孤魂神牌

現今的社交平台，不再只是認識朋友丶分享感受及討論議題，還有就是賺取流量，從而得到廣告收益。正正是因為這個原因，便造就出不少為求吸到觀眾眼球而鋌而走險的網絡博主。最近，內地有一位專挑戰靈異題材的人，走到香港銅鑼灣一間酒店的後樓梯，竟公然偷取一塊寫上「無主孤魂」的神牌返內地據為己有，因而引起了公憤。

據知，這個無主孤魂神位，早年已被安奉，但原因為何便不得而知。筆者於大約二十多年前，收到一位熱心聽眾報料，他發現後便帶筆者到現場了解。可是，不久之後，得悉這名聽眾自殺過身，其家人曾表示，他是受到這個神位的女靈影響才發生這件事，筆者知道後也感到非常痛心。事後筆者決定在節目交代整件事情，結果引來廣泛討論，亦因此成為了香港一個經典的靈異傳聞。