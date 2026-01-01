羞恥的童真：你是性格還是人格有問題

世上有大量巨嬰，自知性格大有缺陷，卻懶得改，覺得沒甚麼大不了。當不想長大的人長大了，為縱容任性，逃避言行責任，會學懂狡猾地以「一時粗心大意而已」之名，為包庇自己的懶惰，維護面子和利益撒賴。他們並不如自己所想的那樣單純。 選擇「做回自己」、「忠」於本我性格，假如敢於問責，本無道德原則問題。但若因而剝削別人替你承擔責任，善後你製造的麻煩、禍事或傷害，你卻變身無賴小孩，想得過且過死不認錯，便是不知羞恥，人格有問題。

有羞恥心的人會重視修養人格，羞於被性格操控而惹禍。 被性格主宰的人錯了就錯了，若膽敢埋怨是對方小事化大挑剔你，便是未進化的生物，因為你不屑發展與提升人格。有修為的人，對性格的盲點會謙卑和羞愧，會努力修正，令自己即使不濟，亦起碼不要太丟人；即使未能被尊敬，也不致被瞧不起；未能做到君子，也不致淪為小人。 當你闖了禍，卻以「每個人都有缺點」企圖沖淡客觀錯事，為自己開脫，甚至把責任轉移至對方，並以「人應互相包容和尊重」、「善意比批評更可貴」進行道德綁架時，你便是難看的小人，混淆視聽，是非不分，無對錯底線。這不只是性格缺陷，更是人格淪陷。

面是人家給的，架是自己丟的。縱本性是未進化，修人格是積功德。修人格重在「修」，用行動改善性格缺陷。積功德不為追求個人完美，而是不再為別人和地球多添麻煩和垃圾。 巨嬰沒有特權，沒有人應替你那羞恥的爛童真埋單。