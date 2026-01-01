2026「丙午」火年 「御火」提升修行

2026年是「丙午」年，「丙」和「午」五行皆屬火，今年形成火旺之勢。火在五行中代表激情和能量，但當火過旺，也會帶來焦躁、衝突與過度消耗的問題。近年在身心靈界、催眠治療當中常提及減少內耗，提升修行。在這火氣鼎盛的一年，如何善用火的能量，同時避免被其燒傷呢？

正面使用火的力量，可以是內在的啟發、心靈智慧的提升，因為火同時象徵智慧與覺悟，能夠啟發內心深處的洞見。

火的挑戰是容易引發情緒波動，如憤怒、焦躁、過旺的火可能讓人失去平衡，陷入內耗。因此，2026年將是一個「修煉內在平衡」的良機。