2026「丙午」火年 「御火」提升修行

2026年是「丙午」年，「丙」和「午」五行皆屬火，今年形成火旺之勢。火在五行中代表激情和能量，但當火過旺，也會帶來焦躁、衝突與過度消耗的問題。近年在身心靈界、催眠治療當中常提及減少內耗，提升修行。在這火氣鼎盛的一年，如何善用火的能量，同時避免被其燒傷呢？
正面使用火的力量，可以是內在的啟發、心靈智慧的提升，因為火同時象徵智慧與覺悟，能夠啟發內心深處的洞見。
火的挑戰是容易引發情緒波動，如憤怒、焦躁、過旺的火可能讓人失去平衡，陷入內耗。因此，2026年將是一個「修煉內在平衡」的良機。
學會「御火」：調節情緒與能量
一.練習靜心：火年容易讓人心浮氣躁，透過冥想、深呼吸或靜坐，將內在的火氣安撫下來。
二.避開火氣之地：少參與過多人或帶有衝突的環境，避免點燃內心的負面情緒。
三.斷捨離與內在清理：物質上的簡化、整理生活、清除雜物，清理家居空間，讓能量流動更順暢。
四.追求智慧與靈性突破：火年是智慧啟迪的高峰期，嘗試學習玄學、哲學或靈性相關的知識。
五.啟動創造力：火象徵創造與激情，可以嘗試藝術創作、寫作來表達自己的內心世界。
火旺年份亦需注意避免過度勞累，過於熱衷於工作或追求目標時，需注意休息與恢復。五行顏色上也可用「水」如藍色去調配。