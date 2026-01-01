一個廣告集團經營者的反思

近日恒生銀行的「恒久．恒新」廣告在網絡上引發廣泛討論。雖然這並非我們集團的作品，但作為廣告集團的領導人，我也想從中總結一些經驗和反思。這事件讓沉寂已久的廣告圈重新熱鬧起來。這至少證明，廣告仍然有人關注和談論，在社會仍有一定的影響力。

老實說，當我在港鐵站看到這個廣告時，並未覺得有甚麼不妥。一般人讀橫排中文，總是自然地從左到右讀。後來我看見網上有人把標語從右到左讀，其諧音引發的笑話，我也只是一笑置之，沒想到事件持續發酵。不過這件事也提醒我們，將來創作廣告標語時，應該前後左右、上下反覆多讀幾遍，才好向客戶作出提案。