一個廣告集團經營者的反思

近日恒生銀行的「恒久．恒新」廣告在網絡上引發廣泛討論。雖然這並非我們集團的作品，但作為廣告集團的領導人，我也想從中總結一些經驗和反思。這事件讓沉寂已久的廣告圈重新熱鬧起來。這至少證明，廣告仍然有人關注和談論，在社會仍有一定的影響力。
老實說，當我在港鐵站看到這個廣告時，並未覺得有甚麼不妥。一般人讀橫排中文，總是自然地從左到右讀。後來我看見網上有人把標語從右到左讀，其諧音引發的笑話，我也只是一笑置之，沒想到事件持續發酵。不過這件事也提醒我們，將來創作廣告標語時，應該前後左右、上下反覆多讀幾遍，才好向客戶作出提案。
雖然廣告引發熱烈討論，但我也覺得沒有甚麼大不了。其實大多數所謂「關公災難」，並不如想像中嚴重，通常不出幾天，聲浪便會平息。尤其是與產品或服務無關的失誤，相信大家笑過也就過了。我甚至聽過有客戶說，公關風波有時反而帶動銷售，在網上批評或調侃的人，未必是目標客群，卻能提高品牌曝光；而一些忠實客戶，還會因品牌的無心之失感到不值，轉以實際行動支持。我認為日後如果遇到大膽的客戶，或許還能刻意在廣告裡埋些「彩蛋」，主動引發公關災難和話題。
我認為這次廣告標語的創作人在個人平台上的回應相當出色。他坦誠面對，不辯解、不卸責，反而以幽默和自嘲化解尷尬，拉近與受眾的距離，因此在網上獲得不少正面的回應。這可說是一次漂亮化解公關危機的示範。