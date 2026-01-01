來冰島，必定要去黑沙灘(Reynisfjara Beach)朝聖一下。

黑色的沙其實是來自千年前火山爆發後的熔岩顆粒與玄武岩風化而成的黑砂，上面散落了大大小小像鑽石般、來自旁邊傑古沙龍冰河湖(Jökulsárlón)的透明冰塊，形成鮮明的視覺對比。

這些晶瑩剔透、有些比人還大的冰塊，就那樣安靜地躺在沙灘上，浪潮捲來湧去，冰又化為水，然後又再回歸到循環系統中，生生不息——這就是冰島的美，一種帶著大自然智慧的神秘美。不過別以為大自然總是溫柔的，冰島天氣變幻莫測，常常刮起「妖風」，風強烈起來甚至連人都站不穩。記得第一天到達景點時就突然刮起像八號風球般強烈的風，連移動都相當困難。幸好那天只是去看一些簡單的瀑布景點，隨手拍兩張照就跳回車廂了。但倘若你在強風時走到海邊，那就可不是說笑。參觀黑沙灘前，導遊再三警告不要太靠近海邊，因為看似平靜的海，在一瞬間會捲起超高海浪，把人直接捲走。