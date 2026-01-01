最近大埔宏福苑火災造成傷亡引起世人注意，起因眾說紛紜，竹棚竟然變成主角之一，建造業施工安全討論如火如荼。各方為竹棚是否應由鐵棚取而代之辯論激烈；反對方認為搭竹棚乃香港本地傳統文化，應該保留。但原來此技藝非只局限香港。 「明清建築八大作」即中國官式古建築營造工藝中的八大類工種，俗稱「瓦木石紮土，油漆彩畫糊」，為明清官式建築核心技術典範，且已被列為國家級非物質文化遺產。 其中之「紮」即紮杉木棚(北方)或紮竹棚(南方)工種，相傳源於有巢士之築棚技藝，建造臨時高台以便工匠進行高空作業，最早有文字系統記載此工種為宋朝。

公元1103年「建造大匠」李誡之曠世巨著：「營造法式」第十二卷 對竹作棚架有明確規範。而同時代之「清明上河圖」亦有營造棚架圖示。唯現今中國對古建築物(如故宮)雖然嚴格要求必須原汁原味沿用「八大作」傳統精神，但諷刺的是，維護維修所建之臨時棚架「紮」已經由鐵架(metal scaffolding)取代。原因顯而易見。用工程師engineering角度看，植物杆架難於規範化，縱橫連結之尼龍篾、鐵絲、藤繩，更難用結構數字計算形容。如何保障安全，如何阻燃，如何取捨，需要群眾智慧。善後的工作何去何從，如何安置災民，如何重建社區，是否在原地拆卸重建，已經超出建築、工程技術思考範圍。

七十年代荷李活電影《沖天大火災》(The Towering Inferno)之劇情似乎早有借鑑。那是一部描寫地產開發商偷工減料，而釀成大火的警世故事。最後一幕，無奈的建築師Doug Roberts望著火災後之摩天大樓廢墟，他問蒼天：「我不知道。或許他們就該讓它保持這樣。算是全世界所有狗屁事情的一座紀念碑吧。」