投資太累、躺平太虧？你本有「第三條路」

近日，全城追悼「股壇長毛」David Webb。回想當年，初闖股壇的我也曾苦等他每年的「聖誕貼士」，渴望分上一杯羹。然而，數據令我清醒：強如Webb，抑或「股神」巴菲特——依託頂級大腦傾盡全力、穿越無數周期，其長期年化複合增長其實也難超20%「天花板」。換言之，人想賺到認知與精力範圍以外的錢，十分困難。

看當下股市火熱，但要在浪潮中獲取超額回報，風險與門檻也遠比想像中高——你必須日夜分析圖表、監測宏觀數據——姊妹們，我們是否真要犧牲做facial、做gym或shopping的快樂時光，甚至通宵盯緊美股而賠上皮膚與健康，用自己的「業餘」去挑戰市場的「專業」？