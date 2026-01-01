每一天我們都會面對很多煩惱。

可能煩惱著事業工作財富的不理想，也可能煩惱著人際關係感情發展的不順暢，亦可能煩惱著剛發的貼文、剛剪好的短片回應不熱烈。能夠經歷這些所謂煩惱，大前提是我們擁有健康。我們失去健康的時候，生命中的煩惱只剩下一個。當回復健康，成為生活中的首位時，充足的金錢人脈名氣固然能夠為我們爭取更多可能性。然而，卻仍阻止不了時間和生活品質在生命中流逝。

很多人覺得，生活質素取決於我們擁有多少權力和物質。但往往忽略了，健康的身體才是最重要的。很多美好的經歷，需要充沛的體力。每一天我們都需要作大量不起眼的決定，隨著時間過去，會慢慢累積在我們的健康指數上。