每一天我們都會面對很多煩惱。
可能煩惱著事業工作財富的不理想，也可能煩惱著人際關係感情發展的不順暢，亦可能煩惱著剛發的貼文、剛剪好的短片回應不熱烈。能夠經歷這些所謂煩惱，大前提是我們擁有健康。我們失去健康的時候，生命中的煩惱只剩下一個。當回復健康，成為生活中的首位時，充足的金錢人脈名氣固然能夠為我們爭取更多可能性。然而，卻仍阻止不了時間和生活品質在生命中流逝。
很多人覺得，生活質素取決於我們擁有多少權力和物質。但往往忽略了，健康的身體才是最重要的。很多美好的經歷，需要充沛的體力。每一天我們都需要作大量不起眼的決定，隨著時間過去，會慢慢累積在我們的健康指數上。
我們吃喝的每一口，除了是美味，還有卡路里。我們睡眠的每小時，除了是恢復，還有是排毒。我們相處的每個人，除了影響我們的生活習慣，更重要的，是創造情緒價值還是帶來情緒負擔。相比起身體健康，情緒健康亦同樣重要。酒精糖分油鹽醬醋，相較於修行式的飲食，適度的享樂絕對是提升生活品質的關鍵。如何平衡健康與慾望，反映了我們的智慧。
過往去判斷一個人成功與否，很大程度上會與他的財富地位資歷等掛鈎。然而，在現今的社會，擁有健康的體魄，是自我約束、時間運用、財富管理等等，這些個人素質的總和。
隨著科技進步，健康和財富愈來愈互為因果。財富愈豐厚，愈能透過攝取優質食物、定期體質管理、高端醫療支援去達成一些健康目標。另一方面，健康體魄展現更高價值的社交形象，帶來更多發展機會。健康的身體，比派卡片、晒配件，更有效。