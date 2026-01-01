亞洲行善指數2026：香港義工參與新高峰

行善指數主要指亞洲公益事業研究中心(CAPS)發布的「亞洲行善指數」(Doing Good Index)，這是亞洲地區最全面的慈善環境評估工具，以審視現有制度及系統所帶來對社會經濟的影響，促進私人慈善資金流入並緩解貧窮不平等。
指數高分經濟體，如台灣及新加坡，能吸引更多私人社會投資，若亞洲富裕人士捐贈比率達美國水平(GDP的2%)，每年可釋放7,000億美元資金，相當於外援淨額14倍，支持永續發展目標並刺激經濟成長。稅務優惠及監管改善直接提升捐款效率，帶動中產階級及企業參與，擴大公益部門對國內生產總值(GDP)的貢獻。
指數包含四個主要維度：稅務和財務激勵政策(稅務扣減上限及捐款優惠)、監管機制(慈善機構註冊效率及透明度)、社會生態系統(公眾信任及跨界合作)，以及政府及企業採購程序(公益項目採購支持)。
將地區分為「Doing Well」(優秀，如台灣、新加坡)、「Doing Better」(良好，如香港)等級。香港表現突出於稅務優惠的支持，可加強放大社會和諧的長期效益。香港並無統一的官方《行善指數》，義務工作發展局(Agency for Volunteer Service, AVS)是香港主要的義工服務推廣機構，每年發布「香港義工指數」(Hong Kong Volunteer Index)，是最接近「行善指數」的本地指標。去年12月18日公布「香港義工指數」，去年微升至100.28。調查發現，受訪市民平均每周投入約1.5小時於義務工作，長者每月參與義工服務時間達9.14小時。