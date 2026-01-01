亞洲行善指數2026：香港義工參與新高峰

行善指數主要指亞洲公益事業研究中心(CAPS)發布的「亞洲行善指數」(Doing Good Index)，這是亞洲地區最全面的慈善環境評估工具，以審視現有制度及系統所帶來對社會經濟的影響，促進私人慈善資金流入並緩解貧窮不平等。

指數高分經濟體，如台灣及新加坡，能吸引更多私人社會投資，若亞洲富裕人士捐贈比率達美國水平(GDP的2%)，每年可釋放7,000億美元資金，相當於外援淨額14倍，支持永續發展目標並刺激經濟成長。稅務優惠及監管改善直接提升捐款效率，帶動中產階級及企業參與，擴大公益部門對國內生產總值(GDP)的貢獻。