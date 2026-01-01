巴黎世家秋季系列聯乘NBA

Pierpaolo Piccioli為巴黎世家(Balenciaga)操刀嘅2026秋季系列，命名為《身體與存在》(Body and Being)。呢個係佢接棒做創意總監之後嘅第二個系列，同時亦係佢第一次出手玩男裝。系列唔單止有同NBA同Manolo Blahnik嘅聯名合作，仲將多種美學元素炒埋一碟，成個感覺係——高級得嚟又有運動感，精緻之餘唔老餅，真係令人即刻放低一萬個心：大師兄，終於返嚟喇。 回帶去舊年10月，Piccioli首次以全新角度交出佢心目中嘅Balenciaga。個系列明顯向祖師爺Cristóbal Balenciaga、前任Nicolas Ghesquière同Demna致敬，但又唔會變成翻炒舊菜，輪廓依然乾淨俐落又有佢自己嘅優雅味道。佢重新梳理品牌檔案，仲好聰明噉示範點樣將Cristóbal嘅晚裝語言，轉化成今日著得出街嘅休閒服。

去到今季，Piccioli再三向1966年冬季系列嘅一個經典元素致敬——一頂短帽簷羊毛帽，帽頂拉長，再配一個戲劇感十足嘅兜帽。新版稍為加長咗帽簷，但原有嗰份氣勢一啲都冇走樣。另一件簡約大衣，就即刻令人諗起Cristóbal招牌嘅繭型廓形，低調但勁有分量。 材質方面，Piccioli引入咗ProBody高性能面料，著上身就好似第二層皮膚咁貼服，吸濕排汗、透氣又抗菌，功能同質感都照顧到。系列包括萊卡運動套裝配亮片外套同超大運動鞋；運動短褲襯雕塑感皮褸；仲有拉鏈針織上衣，運動同高級之間遊刃有餘。

至於同NBA嘅聯名，更加係誠意十足——T-shirt、運動套裝、棒球外套、教練外套一應俱全，用料橫跨皮革、尼龍、緞面、再生棉府綢同日本牛仔布。配色直接拎NBA標誌性嘅電光藍、猩紅同白色，再加返Balenciaga靈魂黑色，型得嚟好有歷史感。每件單品仲印上「10」字(le dix)，低調紀念品牌誕生地，識貨嘅一睇就明。 鞋履方面，巴黎世家亦聯手Manolo Blahnik，推出三款鞋。低跟Mule同 Slingback各有兩種鞋跟高度選擇，絲緞鞋面再加水晶點綴，優雅得嚟唔浮誇。除咗聯名款，品牌自家仲有可摺疊芭蕾舞鞋(返工通勤一流)同有萊卡襯墊嘅樂福鞋，實用度同舒適度都滿分。

總括嚟講，Piccioli呢個全新Balenciaga混搭系列，成功將「低調奢華」推到另一個層次——正式感同休閒感完美平衡，既有Cristóbal嘅極致優雅，又食正當下街頭文化。只能夠講一句：大師一出手，便知有沒有。