《存酒人》 借醉解困惑　究竟應該點

觀賞15集《存酒人》，幾乎每集都很感心，觸動之處甚多，感心觸動的除了故事還有製作，是台前幕後共同創造給香港觀眾一份真心誠意的厚禮。《存酒人》不僅是一部佳作，它讓人情不自禁地想向所有人傳達：香港優秀的影視作品並非僅存於九十年代的港產片與港劇，即使在2026年，我們依然能創作出如此水準、如此層次、如此深度的劇集。衷心期盼《存酒人》能夠登上Netflix、Disney+等國際串流平台，也期望發行方不要只顧購入韓劇、台劇——我們香港依然有這樣優秀、如此具野心、融合多元類型元素，風格甚至比王家衛更王家衛的影視作品。

《存酒人》其中兩幕令我眼眶濕潤，都是在歌曲響起的瞬間。第一幕是Tiger與Lokman這對好兄弟在訣別前，吉他前奏一響，傳來由二人翻唱《摯友》「再見過去的宇宙」，心頭便是一熱，淚水奪眶；第二幕是結局時，市井酒吧的夥伴們各自離散，背景音樂播放著…Huh!?的《究竟應該點》，家人說未曾聽過，我立刻從CD櫃中翻出那張專輯。九十年代是香港獨立樂隊的輝煌時期，我並非特別偏愛…Huh!?，記憶中他們以英文歌為主，而在…Huh!?、Andoize與AMK之間，我更傾向AMK。但如今在一部2026年的劇集中，聽見我們九十年代每日用Discman塞著耳朵聆聽的獨立樂隊歌曲，實在難以不感慨，胸口再次湧起一股暖流。

《存酒人》個人最震撼與感動之處在於——我雖然早已觀看且極其喜愛《IT狗》，甚至為此訂閱Prime Video重溫《OFFICE》，卻完全不認識本劇監製、編劇與導演等幕後。奇妙的是，這部作品所選用的每一位演員，尤其是女演員，全都是我從年輕至今始終非常喜愛的女神！那種百分百同步率的喜好重疊，此刻回想仍不禁起雞皮疙瘩。

遇上百分百同步率的女神 我是從楊淇的社交貼文得知她參演《存酒人》而開始追看，隨後便見到這世代最喜愛的Hanna。她主演的那一集，是整部劇中拍攝得最美、鏡頭最為撩動心弦的，宛如墮入愛河的張藝謀拍攝全盛時期（亦即出道之初）的章子怡那般驚艷；梁雍婷在《破地獄》中的表現，堪稱最精彩，沒有之一；我知道「飆戲」一詞老套，但余香凝與梁仲恒的對戲，在幾乎空無一物的場景中僅憑兩人的互動就已充滿張力，如同觀看《Before Sunrise》般令人沉醉；Amy Lo氣質極近香港的小松菜奈，唯一可惜是表現略顯拘謹。

陳書昕自不待言，是近年最令人驚豔的新晉女演員，另外兩位許月湘與林千婷，前者在《那年盛夏》飾演班長極為出色，後者則出自《填詞L》，就連劇中調侃她們的角色也同樣亮眼；Sica從《造星》支持至今，明白這樣說或許引來非議但仍要直言：她是香港的ANO；童童之前已撰文讚譽如今不再贅述；接著是Lokman主演那兩集中登場的台灣女演員詹子萱，可謂全劇最為出眾、是「好得離譜」的存在。她那極具個性的輪廓、帶幾分男孩子氣、爽朗直率的言行舉止，再加上寶島女孩特有的嬌柔中混雜剛強台語腔調，其中一幕還醉酒清唱范曉萱《我要我們在一起》！簡直令所有男性觀眾為之傾倒。楊淇同樣毋庸多言，她的氣質獨一無二，無可替代亦難以比擬，無人能似她。若不計去年觀賞的《香港式離婚》，上次在電視螢幕見到她已是2015年的《導火新聞線》，昔日的熱血記者小妹，如今已成為充滿閱歷、愧疚與包袱的母親。

最後一位或許頗為冷門，卻直擊我心：感謝雷頌德，我年少時非常喜愛張燊悅（如今的張新悅，請原諒我沿用舊名），相比《十二夜》與《求戀期》，我更深印象是《戇星先生》，年少時極愛這部電影，尤其片尾張燊悅演唱的《如何說再見》（雷頌德為她創作），不知還有多少人記得，但導演一定知曉。我不確定是否能充分表達這份百分之百同步的震撼，或許香港許多中年男觀眾也同我一樣深愛這群女演員。僅是看見她們在劇中的演出，且全都在導演指導下表現得極為出色，已令我無比感動。

當然，其他男演員亦全數優秀。Lokman確實耀眼，我從《狂舞派》開始關注他。《命案》是一部極具質感的後香港寓言電影，與《神探大戰》異曲同工，而《存酒人》中台灣的兩集，幾乎已達可獨立上映的電影水準；我不確定劇集是否順拍，但能看出Tiger的迅速成長，逐漸掌握角色與演技，Asha亦然；一見到夏韶聲便想起他昔日在《開心華之里》中的鬼馬生動演出；朱栢謙是全劇靈魂，若無他低沉迷人的獨白與帶領演員的節奏，《存酒人》根本無法成形，即便拍成也會如開了瓶的過期紅酒般走味。他的笑點實在妙極，相隔那麼多集撞車醒來後頭兩句對白(竟然是)「好光好光」、「好笑好笑」，至今回想仍忍俊不禁。

《存酒人》的感動，在於觀眾能看見從導演、編劇、燈光、佈景、服裝、美術到配樂（波多野裕介理應為本劇推出原聲專輯）、特效，每個崗位都將其所長推向極致，所有團隊皆全力以赴、不計較付出、充滿熱忱，方能成就如此高度的作品。這般猶如奇蹟的集體奉獻，唯有台前幕後所有人深愛這個項目才能實現，一想到他們的付出，怎能不為之動容？《存酒人》中絕大部分演員皆是近年香港最優秀、最具潛力的新生代。在這個僧多粥少、人人難以維生的時代，大家依然對影視創作不離不棄、盡心盡力。你可以不欣賞他們，但亦無需落井下石、肆意踐踏，尤其是在一個原本應讓他們開花結果的體制之中。

《究竟應該點》中有幾句歌詞如此寫道：「銜住支煙 望住個天 指住上面 擘大個口 問 我係咪癡咗線」。其實能做出這個動作是有條件的，那就是必須問心無愧、坦蕩蕩。HUH!?的橙衣少年可以，《存酒人》台前幕後所有人也可以，但操控電影金像獎的人可以嗎？肆意取消他人資格的人可以嗎？當瘋狂成為大多數，難道就能偽裝正常、欺凌侮辱真正正常的人嗎？期盼香港未來能湧現越來越多存酒與還酒的有心人。 關於究竟應該點，說回…HUH!?的專輯，我從CD櫃中找出那張碟，打開後卻發現裡面的光碟早已不見，不知是借予他人還是自己疏忽，頓時欲哭無淚，究竟應該點？

關於摯友，我有一位摯友，學生時期日日相伴，一同打遊戲、一同喜愛范曉萱、一同飲酒。我不擅飲，他卻頗能喝，甚至一度接近酗酒狀態。他本就內向，如今連我也漸趨安靜，幾年前他更移居海外，別時已難，相見更難。感謝《存酒人》讓我憶起許多與他有關的過往，「對碰杯訴說著感受 仿佛醫你我傷口」，願遠方的他一切安好。