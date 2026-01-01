小時候的親子關係是雙向的，你為孩子穿上外套，孩子甜笑著說謝謝；孩子受傷你問他痛不痛，他撲向你撒嬌，一來一回的互動，是最甜蜜的回憶。但當孩子年齡漸長，同樣的貼心叮嚀，可能只會換來孩子的白眼或嫌棄。當孩子總以「嘖」或「哦」作回應，我們不禁懷疑：「是否孩子長大了，就不再需要我的關心？」

如果，有一種冷，叫「父母覺得你冷」；那麼，也有一種關心，叫「剛好的關心」。任何年紀的人，也喜歡被關心、被體諒、被愛，不是孩子不需要，或是變壞了，而是他們渴望被關心的方式改變了。