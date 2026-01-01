小時候的親子關係是雙向的，你為孩子穿上外套，孩子甜笑著說謝謝；孩子受傷你問他痛不痛，他撲向你撒嬌，一來一回的互動，是最甜蜜的回憶。但當孩子年齡漸長，同樣的貼心叮嚀，可能只會換來孩子的白眼或嫌棄。當孩子總以「嘖」或「哦」作回應，我們不禁懷疑：「是否孩子長大了，就不再需要我的關心？」
如果，有一種冷，叫「父母覺得你冷」；那麼，也有一種關心，叫「剛好的關心」。任何年紀的人，也喜歡被關心、被體諒、被愛，不是孩子不需要，或是變壞了，而是他們渴望被關心的方式改變了。
想像一下，如果你在同一崗位工作了十年，但老闆仍然提醒你要完成簡單任務如穿衣服、把東西放回原位，你會覺得是關心，還是煩心？我只會覺得自己被低估、不被信任，好像我不能自理，我會埋怨這個老闆控制慾太強，讓我感到全程被監控沒有自由。
重新學習孩子的愛之語，試著把「指令」如「快去睡覺不要再玩手機」改為觀察與欣賞，我們不用完全懂得孩子的喜好和生活，但試著減少批判，也試著從生理上的照顧，變為關心他們的情緒。尊重孩子未必事事想分享，有時「留白」不一定是壞事，孩子心情不好時，遞上一杯飲品，拍一拍膊頭，無聲的關心，學懂不打擾也是重要的。
當孩子翻白眼或以「哦」回應時，不用覺得被冒犯，認定孩子刻意在抗衡要與你對著幹，把它視為一個「孩子長大了，正學習自立」的訊號吧！換個方式愛孩子，讓他們感到溫暖，而不是負擔。