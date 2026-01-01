職場破哋辱

由資深傳媒人路芙【註1】 和心理學專家Edgar【註2】，控制到低至三位數字入場費的6小時實戰課。以「職場棟篤笑」配以「專業心理」套路，實在是一場「破」解比佢「哋」繼續欺凌和屈「辱」的秘技開放日。

【欺凌關您事？】 辦公室裡，曾否遇過這樣的時刻？上司一句「懶幽默」的嘲諷，讓你整晚失眠；同事間「無心」的排擠，讓午餐時間變得漫長；家人一句「為你好」的壓迫，讓你失去表達的勇氣。 上述看似微小的傷害，日積月累，會侵蝕你的自信與幸福感。問題是：當欺凌披上「玩笑」或「關心」的外衣，受害者往往連自己是否正在受害都難以辨別，更別提作出反應了。

本文想介紹一個香港罕見的心理學實戰課程：「笑破權力遊戲：心理自衛術精修班」。這絕不是普通講座，而是一場由兩位風格迥異，卻完美互補的專家，聯手打造的體驗式學習。【註3】

職場破哋辱

【這組合有何獨特？】 舞台左側 (路芙)：用演釋解剖權力遊戲 如果你聽過電台節目或看過網上片段，對路芙的「毒舌」風格一定不會陌生。她擅長用香港人熟悉的語言，將職場與家庭中的荒謬權力關係，轉化為讓人捧腹大笑，又心領神會的故事。 「我老闆成日話我『潛力無限』，即係話我依家做得唔好囉！」路芙在課程中這樣開場，台下經已笑成一片。笑聲過後，她卻義正詞嚴地指出：「這種『讚美式批評』，正是一種溫水煮蛙的權力控制。讓你懷疑自己，卻又無法反駁。」

路芙的角色是 「現象解碼者」。她會用傳媒人的敏銳，帶出最貼近時代脈搏的真實案例：從WhatsApp群組的「已讀不回霸凌」，到家庭聚會的「比較式傷害」，再推展到職場上「責任給你，功勞歸我」的新潮剝削。她的幽默不是為了搞笑，而是為了讓你看清那些被正常化的欺凌如何運作。 舞台右側 (Edgar)：心理學講師—用理性提供應對策略 如果說路芙負責「診斷」，這位擁有大專心理學一級榮譽學位、輔導背景、雙碩士學位、堅持終生學習的博士生，更是擁有超過五萬港人培訓經驗的培訓師，他就是負責開處方的「治療師」。

他不會只談理論。課程中，他會分享三步曲：(1) 「三分鐘認知重構法」：當你遭遇言語打壓時，如何即時調整思維，不被負面情緒淹沒；(2) 「權力平衡對話框架」：在不激化衝突的前提下，為自己設立界限的具體話術；(3)「情緒急救包」：下班後如何用15分鐘有效釋放壓力，避免將職場傷害帶回家。 「心理學不該是象牙塔裡的知識！」Edgar強調：「它應該是為每個人在權力不對等情境中預設的防身術。」

職場破哋辱

【6小時的課程，出席者會帶走什麼？】 上午場：辨識與解碼 (路芙主導)

1) 香港職場與家庭中，最常見的10種「隱形欺凌」模式；2) 權力如何透過語言、非語言信號與制度設計運作；3) 互動環節：學員可匿名分享案例及提問，現場「診斷」與分類。 下午場：應對與重建 (Edgar主導) 1) 針對不同欺凌類型，匹配心理學驗證的應對策略；2) 角色扮演：在安全環境中練習「困難對話」；3) 建立個人化的心理防護計劃，包括長期修復自信的具體步驟。

職場破哋辱

【為什麼要投資這一天？】 因為欺凌不會因你的忽略而消失，只會因你的沉默而加劇。這課程提供的不是簡單的「心靈雞湯」，反而是：

1) 清晰的診斷框架：讓你準確判斷什麼是可接受的壓力，什麼是必須處理的欺凌；2) 具體的語言工具：提供可立即使用的回應範本，從溫和到堅定的多種選擇；3) 心理韌性建設：基於認知行為療法與正向心理學的技巧，重建內在力量； 4) 社群支持：課程後私密群組持續交流，讓改變不止於課堂。 「最讓我感動的」是早前參與過的學員分享：「……我發現自己不再孤單！那些我以為是自己問題的情況，原來是許多人的共同經歷。而更重要的是：我現在有了應對工具，而不再只是忍受。」

職場破哋辱

【特別適合參與的三類人】 1. 在職場中感到被邊緣化、話語權不足的專業人士； 2. 面對家庭關係中情感綁架與壓迫的子女或伴侶； 3. 希望提升團隊溝通質量、預防無意識傷害的管理者。

職場破哋辱

【實踐職場破哋辱】 權力遊戲無處不在，但你不必永遠扮演受害者角色。路芙的幽默洞察與心理學講師Edgar的專業工具，將為你打開一扇門：不是教你變得強硬對抗，而是學會優雅而堅定地為自己劃下界限。 這一天，不是關於學習如何「打贏」，而是學習如何「不被傷害」。在這充滿壓力的都市中，這或許是你能給自己最實用的心理投資。