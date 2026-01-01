三大名鏡聯名三大國產機

手機的日常拍攝功能，重要性完全不亞於通訊功能。所以3間國產手機大廠，都紛紛找上相機鏡頭界的光學大廠品牌連乘。復刻經典色彩調校、導入專業光學技術，形成「德系（徠卡/蔡司）」與「瑞典/中畫幅（哈蘇）」的差異化競爭，故事核心是品牌聯名與技術融合，讓手機攝影體驗更接近專業相機，其中小米是華為之後的徠卡(Leica)接班人，vivo與蔡司(Zeiss)的合作最深入(散景/APO），OPPO則主打哈蘇(Hasselblad)的自然色彩。也讓這些天王級的專業相機走下神壇，徠卡(Leica)輕便相機都萬元起跳，哈蘇相機更是三萬元起跳，兩個品牌的單反機更是六萬港幣起跳，並非普通市民可以接受的價位。但是小米的徠卡(Leica)鏡頭手機，入門款兩三千元就有交易，頂配款也是五千元左右，價錢是徠卡(Leica)相機的五分之一，令徠卡也變得很親民。