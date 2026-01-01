「Slop」當選年度詞彙

科技發展永遠是一把雙刃劍，生成式人工智能（Generative AI）在過去兩年席捲全球，帶來前所未有的效率革命，但同時製造了海量的數碼垃圾。近日韋氏詞典(Merriam-Webster)宣佈將「Slop」(AI垃圾)選為2025年度詞彙，正好反映了大眾對網上充斥劣質AI內容的無奈與反感。這個詞彙原本在十八世紀是用來形容軟爛的泥漿，如今卻被重新定義為「由人工智能大量生產的低質素數碼內容」，寓意生動而貼切。

回顧過去一年，我們在社交媒體、搜尋引擎甚至LinkedIn上，都不難察覺這些「Slop」的蹤影。有研究指，自ChatGPT面世後，LinkedIn上超過一半的長篇英語帖文都帶有AI生成的痕跡。這些內容雖格式整齊卻缺乏靈魂，文字堆砌而難以共鳴。OpenAI在去年9月推出的影片生成模型Sora，將這現象延伸至視覺層面。雖然技術令人驚嘆，但由之衍生的Deepfake影片、虛假名人影像，甚至美國國防部長Pete Hegseth轉載一張惡搞Franklin The Turtle的封面，意外引爆網路風波，都顯示出AI生成內容若缺乏監管，極易淪為散播誤導訊息的工具。