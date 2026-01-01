先人報夢這個靈異話題一向在筆者的節目也不乏，常聽到的有先人要求金銀衣裳，又或要求修葺墓地之類。不過，最近有觀眾打電話來報料，她說早年細小的弟弟，突然報夢要求姐姐為他燒兩個大豬頭，令到姐姐摸不着頭腦，後來才知道是甚麼一回事。
姐姐回憶說：「弟弟大約離開了半年之後，有一晚我突然間在夢中看到他，他很着急地要我燒一對大豬頭給他。我聽到之後，當時第一個念頭是，他需要兩個吃得的豬頭嗎？可是夢境已消失，我醒過來的時候百思不得其解。」女觀眾於是向附近的衣紙舖查詢，老闆娘竟知道內情。「她說如果夢到先人要求燒豬頭，情況應該是有點焦急的。於是她應承我立即叫師傅返回店舖製作，不過完成後當天一定要到店取走，不留過夜，而她亦會將兩個豬頭好好密封，我們不能打開偷看。不過我也因為好奇心，撕開了一角偷看，真的是一個紙紮豬頭。還有，我也不能將它放進家裡。當然我不得不聽從吩咐照做，但心裡總是很不安且又很緊張，為何如此多禁忌呢？」
翌日，當她在其弟墳前燒完後，當晚又有夢境出現。「今次我夢到細佬在屯門一個當時已關門的商場內，我在他後面，他叫著我便停下來。他多謝我燒了兩個豬頭給他，亦因此得到了一份在陰間從事派貨的工作。他說多謝之後便向我道別，我懷疑豬頭是用來買通下面的鬼差，令到他可以快點有工作做，原來人死了也要繼續工作。」
這次關於報夢要豬頭的事，筆者真是第一聽聞。然而人死仍須爭取工作機會，這樣再次證明香港人「好鍾意返工」。