先人報夢這個靈異話題一向在筆者的節目也不乏，常聽到的有先人要求金銀衣裳，又或要求修葺墓地之類。不過，最近有觀眾打電話來報料，她說早年細小的弟弟，突然報夢要求姐姐為他燒兩個大豬頭，令到姐姐摸不着頭腦，後來才知道是甚麼一回事。

姐姐回憶說：「弟弟大約離開了半年之後，有一晚我突然間在夢中看到他，他很着急地要我燒一對大豬頭給他。我聽到之後，當時第一個念頭是，他需要兩個吃得的豬頭嗎？可是夢境已消失，我醒過來的時候百思不得其解。」女觀眾於是向附近的衣紙舖查詢，老闆娘竟知道內情。「她說如果夢到先人要求燒豬頭，情況應該是有點焦急的。於是她應承我立即叫師傅返回店舖製作，不過完成後當天一定要到店取走，不留過夜，而她亦會將兩個豬頭好好密封，我們不能打開偷看。不過我也因為好奇心，撕開了一角偷看，真的是一個紙紮豬頭。還有，我也不能將它放進家裡。當然我不得不聽從吩咐照做，但心裡總是很不安且又很緊張，為何如此多禁忌呢？」