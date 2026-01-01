追看完《黑白大廚》第二季，非常好看，比上季更好看。我平時不甚愛看料理比賽節目。《黑白大廚》能吸引我，最初是因為欣賞評審安成宰的異常嚴謹態度。

做料理是滋養人身心的作業。做得好，能打動人心，必須先抱持認真和嚴謹的態度，無「求其」餘地。我本性嚴謹，由於太難找到知音，所以看到同類人分外感動。特別欣賞一絲不苟的職人如美指、醫生、茶人、廚人、幕後人等等，同樣會瞧不起滿口仁義道德，扮智者、扮專業的粗鄙傢伙。看一個人是否有涵養，有品德，請不要聽他吹噓甚麼，要在各種細節中看他的行為，做了甚麼，沒有做甚麼，最好親眼看，不靠二手資訊。