追看完《黑白大廚》第二季，非常好看，比上季更好看。我平時不甚愛看料理比賽節目。《黑白大廚》能吸引我，最初是因為欣賞評審安成宰的異常嚴謹態度。
做料理是滋養人身心的作業。做得好，能打動人心，必須先抱持認真和嚴謹的態度，無「求其」餘地。我本性嚴謹，由於太難找到知音，所以看到同類人分外感動。特別欣賞一絲不苟的職人如美指、醫生、茶人、廚人、幕後人等等，同樣會瞧不起滿口仁義道德，扮智者、扮專業的粗鄙傢伙。看一個人是否有涵養，有品德，請不要聽他吹噓甚麼，要在各種細節中看他的行為，做了甚麼，沒有做甚麼，最好親眼看，不靠二手資訊。
追求嚴謹、細緻、精準、準時、不馬虎的人，不只是緣於個人性格，也是緣於「尊重」。對自己要求高，你可說是為了個人完美，但對做一件事情要求高，背後可以是基於對自己和他人尊重。有些料理師樂於表現個性，食物和菜式只是吸引客人的手段，料理的目的是成就自己。懷尊重心的料理師會聆聽和謙虛，把食物和享用者的心融為一體，他可能並非甚麼大師，但肯定是值得尊敬的料理人，能創造可貴的人文價值，製造幸福感，給予生命溫度，令人間變美麗。外婆、媽媽、戀人的料理也如是。
節目的另一吸引處，是看廚人的眼神。甚麼人透露甚麼眼神。譬如那位善財法師的眼神，只有料理和謙卑。有野心勃勃的求勝眼神，也有收起比較心，專注低頭做菜的，最終成為奪冠者。