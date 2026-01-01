這夜，朋友在席間聊天，談到過去的經歷。回望，每個人或多或少，總會在不同階段作出果敢決定，自此人生的方向就九十度轉彎，距離原本的路徑越來越遠。

在前半生，多是職涯上的選擇，到底在那個行業打滾。雖然說在大學時修讀甚麼科目，未必直接影響往後工作，但暗暗其實也會塑造將來的軌跡，除非後來決定要來個大改變，否則都會依循一定的方向去走。

有些抉擇，要讓人連根拔起，離開原本以為會走一輩子的生活。往往不是因為有很大勇氣，而是日復一日的消耗，直到某天忽然發現，無法再說服自己繼續留下，知道再不走，就會慢慢枯萎。