這夜，朋友在席間聊天，談到過去的經歷。回望，每個人或多或少，總會在不同階段作出果敢決定，自此人生的方向就九十度轉彎，距離原本的路徑越來越遠。
在前半生，多是職涯上的選擇，到底在那個行業打滾。雖然說在大學時修讀甚麼科目，未必直接影響往後工作，但暗暗其實也會塑造將來的軌跡，除非後來決定要來個大改變，否則都會依循一定的方向去走。
有些抉擇，要讓人連根拔起，離開原本以為會走一輩子的生活。往往不是因為有很大勇氣，而是日復一日的消耗，直到某天忽然發現，無法再說服自己繼續留下，知道再不走，就會慢慢枯萎。
更多時候，我們並沒有那麼果斷。很多選擇，是在拖延及半推半就之間完成。不是不想改變，而是害怕失去，於是人生沒有急轉彎，只是不知不覺偏離了原先想像的方向，等到停下來時，才發現自己已走了很遠。
看見別人走得很從容，心裡總會浮起一瞬間的比較。然而，人生從來不是同一條起跑線上的競賽，每個人背負的重量及面對的處境，都不盡相同，無法直接相比。
與其仰望別人的人生，不如把目光放回腳下，走好屬於自己的那一段。
Facebook Page: 魏綺珊Jo Ngai
Youtube Channel: 珊剛二人幫/ joandrensen