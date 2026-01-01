高中主修地理，當時天天要手動畫圖，背誦整個地殼移動形成火山爆發的過程，當時只是在理論上知道地球有不同板塊，但沒想到有天竟然可以親身徒步走過兩塊板塊之間。

冰島的辛格維利爾國家公園(Þingvellir National Park)位於北美板塊(North American Plates)與歐亞版塊(Eurasian Plates)的交界，而且每年還正以2.5mm 的速度在慢慢拉開中。別小看這微小的距離，積小成多，經過了一億三千萬年的板塊運動，形成了如今的大西洋，以及我們眼前這個壯觀的大峽谷和懸崖峭壁。而現在，我們還可以徒步走過歐美板塊，完全像親眼目睹地球的心跳和脈搏般，親身感受地球的生命力，感覺非常神奇！這裡除了是板塊交界外，還是世界上最古老會議(Alþingi)的誕生地——公元930年，冰島議會在此成立，可謂見證冰島國家的誕生。