Pokémon × 倫敦自然歷史博物館夢幻聯乘 「寶可生態學」主題快閃店登場

Pokémon迷注意啦！The Pokémon Company International聯同倫敦自然歷史博物館，正式公開超期待嘅「寶可生態學(Pokécology)」主題快閃店，今次快閃店除咗會送出一張超巨型紀念版寶可夢集換式卡牌促銷卡(卡面仲要係比卡超現身博物館)，仲會首次發售一系列全新限定商品，收藏價值爆燈！

快閃店以「寶可生態學」為主題，結合Pokémon同自然歷史博物館對自然世界、生物演化同棲息環境嘅共同熱愛。靈感來自日本大受好評嘅書籍《寶可夢生態學：寶可夢生態學圖解指南》，深入探討寶可夢點樣生活、點樣同環境互動，以及佢哋如何適應由森林到洞穴等唔同棲息地。場內除咗主題商品，仲有多款藝術作品展示，用視覺方式演繹「如果寶可夢真係存在於自然界」會係點樣。