Pokémon × 倫敦自然歷史博物館夢幻聯乘 「寶可生態學」主題快閃店登場

Pokémon迷注意啦！The Pokémon Company International聯同倫敦自然歷史博物館，正式公開超期待嘅「寶可生態學(Pokécology)」主題快閃店，今次快閃店除咗會送出一張超巨型紀念版寶可夢集換式卡牌促銷卡(卡面仲要係比卡超現身博物館)，仲會首次發售一系列全新限定商品，收藏價值爆燈！
快閃店以「寶可生態學」為主題，結合Pokémon同自然歷史博物館對自然世界、生物演化同棲息環境嘅共同熱愛。靈感來自日本大受好評嘅書籍《寶可夢生態學：寶可夢生態學圖解指南》，深入探討寶可夢點樣生活、點樣同環境互動，以及佢哋如何適應由森林到洞穴等唔同棲息地。場內除咗主題商品，仲有多款藝術作品展示，用視覺方式演繹「如果寶可夢真係存在於自然界」會係點樣。
(相片提供：Natural History Museum)
今次商品系列係同博物館聯手設計，靈感來自標誌性嘅Hintze Hall同超靚嘅植物天花板，主角當然係草屬性寶可夢——例如妙蛙草、霸王花(大食花)等，全部重新演繹。同場仲會展出大量向博物學書籍同科學插畫致敬嘅藝術作品，涵蓋水屬性、蟲屬性寶可夢，仲有一整系列慶祝伊貝進化型嘅設計，粉絲必睇。商品種類超齊全，包括：文具、服裝、徽章、袋款、海報、鍍金裝飾品，仲有限定版比卡超毛公仔！
快閃店位於博物館的Cranbourne精品店，活動時間由1月26日至4月19日，不過所有時段均預約滿額，只能夠寄望有冇人臨時甩底，要check住官網看看有沒有relisted ticket。
去唔到倫敦一樣有機會買到，2月初起部分系列亦會登陸英國官方Pokémon Center，建議預先登記Pokémon Center電郵通知，咁就唔會錯過上架時間！
博物館實體店同網店(包括 Pokémon 商品)嘅所有利潤，都會用作支持自然歷史博物館嘅慈善使命，包括資助約400位科學家進行研究，為應對地球危機尋找解決方案。買得開心之餘，仲可以為地球出一分力，呢個聯乘真係有心又有愛。