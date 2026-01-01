熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-27 04:00
更新：2026-Jan-27 04:00
Fashion and the City
日報

Pokémon × 倫敦自然歷史博物館夢幻聯乘 「寶可生態學」主題快閃店登場

分享：
Pokémon進駐倫敦自然歷史博物館！

Pokémon進駐倫敦自然歷史博物館！

adblk4

Pokémon迷注意啦！The Pokémon Company International聯同倫敦自然歷史博物館，正式公開超期待嘅「寶可生態學(Pokécology)」主題快閃店，今次快閃店除咗會送出一張超巨型紀念版寶可夢集換式卡牌促銷卡(卡面仲要係比卡超現身博物館)，仲會首次發售一系列全新限定商品，收藏價值爆燈！

快閃店以「寶可生態學」為主題，結合Pokémon同自然歷史博物館對自然世界、生物演化同棲息環境嘅共同熱愛。靈感來自日本大受好評嘅書籍《寶可夢生態學：寶可夢生態學圖解指南》，深入探討寶可夢點樣生活、點樣同環境互動，以及佢哋如何適應由森林到洞穴等唔同棲息地。場內除咗主題商品，仲有多款藝術作品展示，用視覺方式演繹「如果寶可夢真係存在於自然界」會係點樣。

adblk5

(相片提供：Natural History Museum)

Pokémon Pokécology Natural History Museum 寶可夢 寶可生態學 倫敦自然歷史博物館 Pokémon Pokécology Natural History Museum 寶可夢 寶可生態學 倫敦自然歷史博物館 Pokémon Pokécology Natural History Museum 寶可夢 寶可生態學 倫敦自然歷史博物館 Pokémon Pokécology Natural History Museum 寶可夢 寶可生態學 倫敦自然歷史博物館 Pokémon Pokécology Natural History Museum 寶可夢 寶可生態學 倫敦自然歷史博物館

今次商品系列係同博物館聯手設計，靈感來自標誌性嘅Hintze Hall同超靚嘅植物天花板，主角當然係草屬性寶可夢——例如妙蛙草、霸王花(大食花)等，全部重新演繹。同場仲會展出大量向博物學書籍同科學插畫致敬嘅藝術作品，涵蓋水屬性、蟲屬性寶可夢，仲有一整系列慶祝伊貝進化型嘅設計，粉絲必睇。商品種類超齊全，包括：文具、服裝、徽章、袋款、海報、鍍金裝飾品，仲有限定版比卡超毛公仔！

快閃店位於博物館的Cranbourne精品店，活動時間由1月26日至4月19日，不過所有時段均預約滿額，只能夠寄望有冇人臨時甩底，要check住官網看看有沒有relisted ticket。

adblk6

去唔到倫敦一樣有機會買到，2月初起部分系列亦會登陸英國官方Pokémon Center，建議預先登記Pokémon Center電郵通知，咁就唔會錯過上架時間！

博物館實體店同網店(包括 Pokémon 商品)嘅所有利潤，都會用作支持自然歷史博物館嘅慈善使命，包括資助約400位科學家進行研究，為應對地球危機尋找解決方案。買得開心之餘，仲可以為地球出一分力，呢個聯乘真係有心又有愛。

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務