再減股市印花稅利政府滅赤

近年每逢接近政府公布的新財政預算案，都會和智庫組組織與商界名人及學者等，一起面晤財金高官商討預算案可有新的建設性想法，筆者近日便會見了財經及庫務局長許正宇，提出一些意見。 會面當日，107動力召集人何民傑指要消減財赤，可出售政府資產予私營部門，比如啟德郵輪碼頭的經營權，既可套現，亦能提升營運效率，而經濟學者阮穎嫻則指出，香港電台營運差，接觸面細，而僱員薪酬偏高，不如結業，每年可為政府省回十多億元開支，對幫補財政大有益處。

筆者則指出，財政司長陳茂波指，不會再減股巿印花稅率，認為會影響庫房收入，其實大有商榷之處。 而香港相對美國等地，股巿印花稅率偏高，令到電子量化交易難以盛行，如能大減相關稅率，香港股巿成交隨時大增，結果相關稅收會不跌反升，而事實上之前一度加了股巿印花稅，香港股巿成交及表現便大大跑輸，之後稍為降低稅率，香港股巿交投和相關稅項收入便明顯急升，現應是時候考慮再大降相關稅率，相信也會進一步刺激交投，更同時有利引入外資，令股巿再上層樓。

其實，之前政府為遏抑樓價而推出各式辣招稅，同樣令到樓宇買賣萎縮和少收大量物業買賣印花稅，而近一年撤辣後，樓宇成交和涉及的買賣印花稅一樣不跌反升。 因此，如財爺狠下決心而能大減股巿印花稅，隨時令港股買資湧現，不單總體稅收不會減少，隨時會逆巿回升，有財政府滅赤。 所謂治大國若烹小魚，制訂財金政策不應只有直線思維，而要多考慮相反角度，減降股巿印花稅，隨時會有意外驚喜。