星雲大師為2026丙午馬年題寫的墨寶春聯「和諧共生 馬到成功」，其核心寓意在於「五和」：自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平。這提醒我們，宇宙萬物皆須和諧共生、集體創作。如同我們的身體，其中生存著無數微生物，包括細菌、病毒、真菌等，數量約在十萬億至百萬億之間。這些微生物彼此影響，對人體健康發揮著重要作用。良好的合作能促進器官運作與整體平衡，反之則可能引發問題。

若將宇宙比喻為一個巨大的身體，人類便如同其中的微生物般微小。微生物對人體的運作毫無自覺，人類對宇宙的運行同樣所知有限。