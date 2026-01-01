星雲大師為2026丙午馬年題寫的墨寶春聯「和諧共生 馬到成功」，其核心寓意在於「五和」：自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平。這提醒我們，宇宙萬物皆須和諧共生、集體創作。如同我們的身體，其中生存著無數微生物，包括細菌、病毒、真菌等，數量約在十萬億至百萬億之間。這些微生物彼此影響，對人體健康發揮著重要作用。良好的合作能促進器官運作與整體平衡，反之則可能引發問題。
若將宇宙比喻為一個巨大的身體，人類便如同其中的微生物般微小。微生物對人體的運作毫無自覺，人類對宇宙的運行同樣所知有限。
事實上，人與人之間相互影響，與其他生命之間也存在深層連結。每個相遇的個體，都可視為在同一器官上協作共生。唯有集體創作、上下一心、步伐一致、分工合作，我們才能達成更美好的成果。這便是「同體共生」的真義。
立春將至，馬年即臨。馬本性喜群行，不愛獨處，正象徵今年應更加注重集體創作與合作共成。集體創作強調大眾而非個人：既然是共同創造，每個成員都應具備大眾意識，不宜過度突顯自我；若過分表現個人，在團體中反而可能格格不入。因此，在群體中每個人都須以大局為重。領導者若要營造同體共生的氛圍，應以帶動團隊共同成長為己任，透過建立有效機制，及時與下屬溝通變革信息，並共同承擔壓力與責任，從而推動整體邁向和諧與進步。
謹此祝福大家：將「五和」的智慧融入生活，以同體共生的心念彼此扶持，共同迎向一個和諧共生、成功的馬年。