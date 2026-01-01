女生不只是追星——BLACKPINK經濟學

BLACKPINK的第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》日前於香港啟德體育館落幕。這不只是一場音樂盛事，更是一個值得從社會現象層面拆解的「經濟學」。BLACKPINK的成功，並非單靠美貌或唱跳實力，而是長期且高度一致的品牌經營。她們輸出的是一套清晰而穩定的女性價值主張——自信、獨立與選擇權。

Lisa展現的是不被出身、語言或背景限制的自信，從泰國走向世界舞台；Rosé忠於自身音樂風格，專注創作而非包裝；Jennie所呈現的是對自我界線的高度自覺，其歌曲《Like Jennie》中「Haters, they don’t really like Jennie, ’cause they could never, ever be Jennie」正是最佳寫照；而Jisoo則以不喧嘩卻穩定的姿態，在高度期待下依然保持從容與自持。