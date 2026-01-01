女生不只是追星——BLACKPINK經濟學

BLACKPINK的第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》日前於香港啟德體育館落幕。這不只是一場音樂盛事，更是一個值得從社會現象層面拆解的「經濟學」。BLACKPINK的成功，並非單靠美貌或唱跳實力，而是長期且高度一致的品牌經營。她們輸出的是一套清晰而穩定的女性價值主張——自信、獨立與選擇權。
Lisa展現的是不被出身、語言或背景限制的自信，從泰國走向世界舞台；Rosé忠於自身音樂風格，專注創作而非包裝；Jennie所呈現的是對自我界線的高度自覺，其歌曲《Like Jennie》中「Haters, they don’t really like Jennie, ’cause they could never, ever be Jennie」正是最佳寫照；而Jisoo則以不喧嘩卻穩定的姿態，在高度期待下依然保持從容與自持。
這次歷時半年的世巡，帶動的不只是門票收入，而是一條完整而成熟的消費鏈——官方周邊、應援文化、餐飲聯乘，甚至城市旅遊皆同步受惠。這反映由「女性力量」驅動的消費力，早已不是市場的附屬角色，而是一股可被預期的重要經濟動能。
其粉絲群「BLINK」之中，女性比極高，說明這並非短暫的追星熱潮，而是一個以女性價值觀為核心、具備高度黏性的消費社群。她們每次代言或出現在社交平台的產品，往往以病毒式速度擴散、旋風式售罄。這並非「不理性消費」，反而是一種高度自覺的選擇——清楚自己是在為認同的價值觀與代表偶像投票。在這個年代，成熟的消費並非壓抑熱愛，而是透過消費為自己相信的價值觀作出選擇。而這份選擇，或許正是人生最珍貴的資產。以上除了專欄題材，也是我作為一名入坑6年BLINK的親身體會。歡迎各位BLINKS來到我的IG一起交流。