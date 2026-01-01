退休規劃人人必需，但許多人實行「拖」字訣，避而不談。根據我的多年經驗，大多能安心退休的人都有一個共通點——在45歲前已開始規劃退休，盡享複利效應！

首先，退休規劃絕非單純的儲蓄遊戲。我建議採用「退休三大儲備策略」：第一層是強積金(MPF)或公積金，作為退休最基本的防護網；第二層是自願性儲蓄與投資組合，用以填補第一層的不足；第三層則是年金配置，提供穩定現金流，是決定退休後生活品質穩定性的關鍵。

許多人以為退休後開支會大幅減少，實際上醫療保健、休閒娛樂等支出往往超出預期。以香港為例，根據某銀行2025年的退休調查，一對退休夫婦每月開支約需3萬元(包括房屋開支）。這意味著若計劃65歲退休並活到85歲，光是日常生活開銷最少就要準備720萬元，這還未考慮到通脹的影響。