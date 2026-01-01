退休規劃人人必需，但許多人實行「拖」字訣，避而不談。根據我的多年經驗，大多能安心退休的人都有一個共通點——在45歲前已開始規劃退休，盡享複利效應！
首先，退休規劃絕非單純的儲蓄遊戲。我建議採用「退休三大儲備策略」：第一層是強積金(MPF)或公積金，作為退休最基本的防護網；第二層是自願性儲蓄與投資組合，用以填補第一層的不足；第三層則是年金配置，提供穩定現金流，是決定退休後生活品質穩定性的關鍵。
許多人以為退休後開支會大幅減少，實際上醫療保健、休閒娛樂等支出往往超出預期。以香港為例，根據某銀行2025年的退休調查，一對退休夫婦每月開支約需3萬元(包括房屋開支）。這意味著若計劃65歲退休並活到85歲，光是日常生活開銷最少就要準備720萬元，這還未考慮到通脹的影響。
年金的核心價值在於將「長壽風險」轉化為「長壽紅利」。它能在退休後定期(月、季或年)提供穩定現金流，讓退休人士毋須擔心資產過早耗盡。然而，市場上年金產品種類繁多，有即期年金、延期年金，有可扣稅的，亦有不可扣稅的。
我建議挑選年金時可從以下方向考慮：
一、明確購買目的：年金旨在保障退休後的生活品質，目標在於提供穩定收入，因此回報率的重要性相對低於其他理財產品，風險也較低。年金不宜與股票、債券等投資工具直接比較。
二、平衡將來與現時的流動性：過度追求退休後的現金流可能犧牲現時資金靈活性。建議將年金配置控制在總資產的25%至50%，並保留足夠的應急資金。
三、抵禦通膨影響：定額年金雖穩定，但長期而言購買力會被通膨侵蝕。可考慮配置浮動收益或遞增型年金，以抵禦此風險。
歸根究柢，最成功退休規劃，其核心不在於複雜的金融商品，而在於一個簡單卻關鍵的決定——愈早開始，是最好的策略。時間是複利效應最強大的盟友。與其觀望擔憂，不如立即行動，為自己創造從容安穩的退休生活。