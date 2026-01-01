怎麼讓孩子願意開口問？以前，我總會想很多方法激發兒女的好奇心，例如：讓他們透過體驗學習、用言語鼓勵他們發問。但後來我發現，孩子願意發問，好奇心只是第二重要，最關鍵的，原來是給予他們安全感，明白發問不是無知的行為。
發問的孩子正在做一件很勇敢的事：承認「我不懂」。對於缺乏自信的孩子來說，這一步並不容易，童童就是如此。她總是缺乏自信心，害怕犯錯，發問前常常會怯懦地加一句：「媽媽，我有一個很蠢的問題……」每當聽到這句話，我都會看著她的眼睛，認真堅定地說：「這世上沒有愚蠢的問題，每一次鼓起勇氣發問不懂的事，也是進步的過程之一，我非常欣賞你發問的勇氣和好奇心！」
在講出答案之前，我會先予以欣賞和鼓勵。不少人覺得孩子到了青春期，總是不願說話，曾經，小兄妹也經歷過這樣一段「惜字如金」的日子，是他們不再喜歡分享嗎？我想，青春期的他們只是太在意自己的身分和價值，害怕看起來笨笨的。就算再忙碌，在孩子發問是給予眼神交流與情感認同，才是孩子下次敢再說話的動力。
我和老公在回答孩子問題時會「分工合作」，我是啦啦隊，他是資料庫。老公邏輯清晰，能擔任解說與總結的角色，滿足孩子對知識的渴望；而我則負責觀察與提供情緒價值。當聰明的謙謙不斷追問高階問題、跟爸爸熱烈討論時，我會在一旁留意童童的表情，適時放慢節奏，確認她沒有被遺忘。
孩子的安全感和好奇心，也需要我們好好守護。