怎麼讓孩子願意開口問？以前，我總會想很多方法激發兒女的好奇心，例如：讓他們透過體驗學習、用言語鼓勵他們發問。但後來我發現，孩子願意發問，好奇心只是第二重要，最關鍵的，原來是給予他們安全感，明白發問不是無知的行為。

發問的孩子正在做一件很勇敢的事：承認「我不懂」。對於缺乏自信的孩子來說，這一步並不容易，童童就是如此。她總是缺乏自信心，害怕犯錯，發問前常常會怯懦地加一句：「媽媽，我有一個很蠢的問題……」每當聽到這句話，我都會看著她的眼睛，認真堅定地說：「這世上沒有愚蠢的問題，每一次鼓起勇氣發問不懂的事，也是進步的過程之一，我非常欣賞你發問的勇氣和好奇心！」