攀登吧！當人生撞牆時 《無視險峰大步走》

香港電影金像獎沒有最佳紀錄片，但日本有。《無視險峰大步走》榮獲日本電影影評人大獎「最佳紀錄片」及多倫多日本電影節「觀眾票選獎」，見證一位盲人如何做到連一般人都不能及的創舉。 電影開首，兩位男士一先一後，在美國猶他州一處滿佈紅石的自然峽谷並肩而行，較後的一位輕輕拉著前面男士的背包……如果在沒有任何前提下觀看，會以為這只是兩個男人FULL GEAR行山，有甚麼好紀錄呢？直至鏡頭一轉，一位盲人用俗稱盲公竹的白杖在東京街頭行走，靠著成熟社區發展出的輔助視障人士的各種步行工具，終於來到攀石訓練中心。在工作人員的協助下，他放好鞋子，再由一群同樣在上課的小朋友，以說話來告訴他牆上每一顆攀石的位置。男士依著指示手腳並用地測試距離，不斷攀登，這時觀眾才恍然大悟：他是一位視障人士，而這位視障人士正在攀石，一項連正常人也難以完成的高強度運動。

他叫小林，16歲開始接觸攀石運動，28歲時被診斷患有罕見的視網膜退化疾病。相比天生失明，後天失明所迎來的衝擊想必更大，上天賦予你的再被強行沒收，以前看得見的色彩將逐一被告別。而且小林遭遇的還不是一下子，而是以一種緩慢的進程被沒收，不知道明天一覺醒來視力還剩多少，能不能再看有趣的電視節目、讀喜歡的書、見心愛的人。自從被宣判將會失去視力的一刻，小林墮入一般人無法想像的黑暗。但小林沒有被這股強大的黑暗漩渦打敗，於2005年創立非營利組織「Monkey Magic」，致力於推廣殘障攀岩運動。同時亦身體力行，參加世界攀登錦標賽，並四度勇奪冠軍。

小林x直也TWO BECOME ONE 殘障攀岩並不能以一己之力完成，正如紀錄片最初，小林需要有人在旁以聲音導航描述環境，透過準確指示判斷小林現正面臨的處境，才可以不斷往上攀。負責協助小林的叫鈴木直也，2011年起擔任殘障攀岩日本國家隊教練。因為紀錄片是以小林為主角，很容易便令觀眾有一種「直也在成全小林」的錯覺。直也確是小林的嚮導，在現實中我們看到由他發號施令，再由小林身體力行攀登高峰奪取冠軍。但這個冠軍不是任何一人的，而是二人共同擁有的，二人佔據的份量也是同等的，沒有先後輕重之分。直也絕不是成全小林，同時小林也在成全直也，直也也在成全自己。他們在殘障攀岩這條路上已經是一個不可分割的單位，我們看到的是直也在叫小林在攀、又或小林在拉著直也的背包在行，但事實是他們是連體的TWO BECOME ONE，像《長相黐守》中誰都不可以缺失了誰、誰也離不開誰。很基情嗎？非也，這是比愛情更昇華、是人類信賴的最高點。

這份人類信賴的最高點，同樣見於片中讓人最深刻的一幕。小林在踏上猶他州攀石創舉的期間探望Erik Weihenmayer，史上首位登上世界最高峰珠穆朗瑪峰的盲人攀登家，後來他更創立非營利組織No Barriers，支援不同能力背景的人士跨越障礙。Erik跟小林就像地球的一東一西支援殘障人士，做著相同有意義的事。Erik一見到小林便開了個玩笑：「你現在終於都全盲了嗎？那你跟我可以成為更深入的真正朋友了！」玩笑背後卻隱藏著某項屬於Erik的信仰。他坦率地說：「童年時讀書，同學們將我帶到食堂後便相繼離去，然後在我的對面聚在一起。這種被孤立的感覺很不好受，我希望在朋友的中央，我希望被朋友簇擁著。『全盲』令我得了一個完全信賴朋友的機會，我喜歡這種感覺。」Erik口中的「完全信賴朋友」，是接近將生命也交托給朋友的程度。回望自身，你對上一次完全信任朋友是甚麼時候？又或：你試過完全信任朋友的滋味嗎？

《無視險峰大步走》很勵志，卻沒有太多冠冕堂皇的口號和打氣說話，很平實也很踏實，正如小林一步一步地走、四肢並用地攀，最後站在猶他峽谷的高點，會當凌絕頂，從沒有一刻離地。在小林完成戶外攀登的創舉、完服了大自然的險峰後，直也甚至沒有問過小林感受，他認為這樣太造作矯情，只跟小林說：「你完成這次自然峽谷的攀岩，比任何比賽成就更大更多，你之後不用參賽了。」這句半開玩笑的話總結了整齣紀錄片的意蘊，鼓勵著殘障人士，也鼓勵著有幸還可以用眼去見證他完成創舉的每一位觀眾。正如小林創立Monkey Magic的理念：即使是看不見的牆也能跨越。我們每個人都總會撞上幾堵牆，可能幾年一次，也可能一日幾次，撞牆後失落沮喪時，想一想起小林和直也吧。