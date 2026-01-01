北都引擎啟動：縫合城鄉裂縫 讓舊區在新藍圖中重生

香港的發展重心正無可逆轉地向北遷移。「北部都會區」的宏大願景，不應僅僅被視為增加房屋供應或發展創科產業的單一經濟引擎，它更是一次千載難逢的「城鄉縫合」契機。隨著千億級的基建投入與政策傾斜，我們必須思考：如何善用這股龐大的政府資源，讓長期被邊緣化的鄉郊舊區與破敗設施，搭上這班發展快車，實現真正的資源共享與城鄉共榮？

基建外溢效應：不只是起高樓 更是修補舊傷

長期以來，新界北部呈現一種割裂的狀態：一邊是新建的現代化屋苑，另一邊則是基建落後、衛生環境欠佳的寮屋區或舊墟市。這種「城鄉二元結構」形成資源調配出現差距。

藉著北都發展，特區政府是否應將基建資源「外溢」。當我們興建北環線、興建跨區幹道時，不應只服務於未來的新市鎮，更應同步規劃改善周邊鄉村的接駁交通與排水系統。許多鄉郊地區至今仍深受水浸之苦、缺乏正規排污設施。北都的工程預算中，撥出專項資金，藉著大型工程之便，同時為周邊舊區進行「微創手術」，翻新老化的水電網絡，這比單獨為鄉村立項更具成本效益。

活化閒置設施：打造社區共享客廳

北都範圍內散落著許多廢棄校舍、舊鄉公所或利用率低的政府用地。與其任由其荒廢，或等待遙遙無期的全面清拆，不如用政府資源將其快速活化。

我們可以借鏡「過渡性房屋」的靈活性，將這些舊設施改造為「城鄉共享資源中心」。例如，將廢校改建為長者日間護理中心或青年創業基地，既服務了原有的鄉村居民，也能為新遷入的市民提供配套。這種「舊瓶裝新酒」的模式，能以最低的成本，解決新區配套不足與舊區設施老化的雙重問題，讓原居民真切感受到發展帶來的紅利，而非只有噪音與塵土。

打破行政壁壘：城鄉資源一張網

要實現資源共享，最大的障礙往往不在硬體，而在軟體管理。過去，市區與鄉郊的公共服務往往被行政邊界切割。北都發展應推動「服務一體化」。

例如，未來的北都圖書館、體育館或醫療中心，在選址與服務設計上，主動輻射周邊的鄉郊地帶。特區政府可資助開設穿梭巴士，連接偏遠村落與新市鎮中心，讓鄉村長者能輕易享受到現代化的醫療與康樂設施。同時，鄉郊獨有的文化資源（如祠堂文化、傳統節慶）也可透過改善後的設施向新居民開放，促進新舊社群的文化融合。

結語：發展是為了人 不分新舊

北部都會區的成功，不能只看GDP增長或樓宇落成量，更要看它能否治癒過去城市發展留下的傷痕。藉由特區政府的統籌與資源挹注，將破舊的設施轉化為社區資產，將城鄉的界線轉化為融合的接口。

讓原居民的生活因發展而改善，讓新居民能享受城鄉共融的獨特生活圈，這才是北都發展「共享資源」的真正意義。這一場建設，不應留下任何一個舊角落獨自凋零。