一人公司， 是起點還是終點？

在AI賦能、萬物互聯的時代，「一人公司」成為一種極具吸引力的創業型態。在我們集團旗下的33家公司中，便有8家屬於一人公司。然而，每位創業者都應深思：你追求的是一份工作，還是一個能夠成長和傳承的事業？

一人公司門檻低、成本結構簡單、決策迅速，毋須管理團隊，工作彈性大，也不必負擔高昂的租金。借助AI及各種工具，再將部分工序外包，便能補足個人能力的局限，以一人之力發揮過往一個小團隊的效能。

然而，針無兩頭利，這些優勢，反過來也成為一人公司的挑戰。快速決策背後，可能隱藏著個人盲點，限制創新與突破。沒有同事，意味著缺少並肩作戰的夥伴，既少了一份社交支持，也需更強的自律能力。一旦生病，業務便要停擺，可謂「手停口停」。面對大型或複雜的專案時，也往往較難取得客戶信任。此外，一人公司缺乏社會認同，在旁人眼中或似投閒置散，不像在從事「正經」工作。