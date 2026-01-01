科技助力監管 智慧打擊走私

香港政府近年積極加強控煙政策，在煙稅多次上調、私煙問題卻持續惡化的情況下，單靠傳統執法已難以全面遏止黑市活動。為此，政府引入完稅煙標籤制度，原意是利用具防偽功能的標籤區分已完稅與未完稅香煙，並配合專用儀器驗證。若順利落實，此舉既能讓前線執法人員更精準鎖定違法對象，也保護守法品牌及零售商，避免合法市場被非法貨源侵蝕。
世界各地很多地方已實行完稅煙標籤制度，部分地區的做法是為每件合法產品建立獨一無二且不可複製的「身份」。香港目前的建議是，透過海關徽號、識別碼與加密二維碼，把實體貨品與官方稅務紀錄連繫起來，令監管模式由傳統抽查轉向精準化管理。
這種以科技建立產品可追溯性的模式並不限於單一產品類別，凡涉及食安、藥品或其他須課稅與受監管的產品，均可借鏡此技術，推動智慧城市與數碼監管的發展，為跨部門協作奠下基礎。然而，政策落實須顧及實際操作。業界指出，生產線調整、設備投資及供應鏈協調需要超過一年以上，若過渡期過短，合法供應一旦出現斷層，反而可能助長非法市場，與政策原意背道而馳。
此外，制度成效有賴零售層面配合。大型連鎖或能迅速適應，但坊間已有小商戶指出，先導計劃提出的驗證流程過於繁複。而且，許多售賣香煙的報販都是長者，政府應在宣傳教育、技術支援及流程簡化上加強協助及預留更多時間，讓標籤制度成為保障而非負擔。
完稅煙標籤是以科技提升監管效能的重要一步，只要步伐穩健、配套完善並持續與業界溝通，制度不僅有助打擊私煙，更可為多個行業的智慧監管提供示範。