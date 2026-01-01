科技助力監管 智慧打擊走私

香港政府近年積極加強控煙政策，在煙稅多次上調、私煙問題卻持續惡化的情況下，單靠傳統執法已難以全面遏止黑市活動。為此，政府引入完稅煙標籤制度，原意是利用具防偽功能的標籤區分已完稅與未完稅香煙，並配合專用儀器驗證。若順利落實，此舉既能讓前線執法人員更精準鎖定違法對象，也保護守法品牌及零售商，避免合法市場被非法貨源侵蝕。

世界各地很多地方已實行完稅煙標籤制度，部分地區的做法是為每件合法產品建立獨一無二且不可複製的「身份」。香港目前的建議是，透過海關徽號、識別碼與加密二維碼，把實體貨品與官方稅務紀錄連繫起來，令監管模式由傳統抽查轉向精準化管理。