按中國人傳統習俗，一般會在門外點上一枝白蠟燭，有說令先人知道回家之路，同樣令附近鄰居知道這家人正在處理白事，避免夜歸時與陰人衝撞。可是，由於現時大部分屋邨及屋苑也不容許此做法，仍能遵照這儀式的人已很少。但最近，同在大埔區有一屋邨住戶，仍為去世先人保留這習慣，而事主已表明用了防火蠟燭，可是卻被工作人員在沒通知的情況下沒收，而這個舉動更引發了網上討論，有人認為應尊重傳統，也有人覺得點火始終是危險的。

事件曝光後，筆者邀請了一位資深的殯儀從業員慈哥作回應。「我們傳統點這支白蠟燭的原意，就是讓周邊的鄰居知道主家正是做白事，是用來報喪的，而不是令先人懂得回家的作用。因為先人本住在這裡，沒理由不懂回家的。由於現在住屋上對這方面有很多規限，我們也會教導一些主家，可以綁一條白毛巾在門外代替點蠟燭，其實用意是一樣的，又或者可以點電子蠟燭也可，這樣便減少鄰居的恐慌。」

至於在這方面的靈異事件，筆者亦聽聞不少。曾有觀眾說：「當年見到巷尾鄰居的門口點起蠟燭已知道是甚麼一回事，所以那段時間回家也會戰戰兢兢。有一晚，我在巷尾隱約看到婆婆的影子，她在門外徘徊，我當然快速開門入內。不過在好奇心驅使下，我在上格床開了透氣窗外望，這個靈體竟然走到我家門口，還突然抬頭看著我，我被嚇得大叫起來，立刻用被子掩頭去睡。」後來才知道婆婆家人忘記將家中神像用紅紙蓋著，所以她不能回家。其實，每個殯儀細節也有其用意，只是現代人容易化繁為簡，甚至忘記而引起問題而已。