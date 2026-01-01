看《黑白大廚》第二季的最後對決，打動了我。

最後對決的題目是：「只為自己做的一道料理」。剩下一位戴鴨舌帽，不敢抬頭的廚人，和另一位由始至終滿懷鬥志和野心的「料理怪物」對壘。

誰都看不懂這位低調的廚人。慢煮，低著頭，沒戰鬥心，不吸眼球，棄標奇立異，甚至不想做大家喜歡的菜。在如臨洪水猛獸、爭分奪秒的競技賽場上，90分鐘的比賽時間裡，他便花了30分鐘在攪拌，讓芝麻豆腐成形，做了一道看似平實卻細緻非凡的「芝麻豆腐湯」。最終他贏了，他叫崔康祿。