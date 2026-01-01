看《黑白大廚》第二季的最後對決，打動了我。
最後對決的題目是：「只為自己做的一道料理」。剩下一位戴鴨舌帽，不敢抬頭的廚人，和另一位由始至終滿懷鬥志和野心的「料理怪物」對壘。
誰都看不懂這位低調的廚人。慢煮，低著頭，沒戰鬥心，不吸眼球，棄標奇立異，甚至不想做大家喜歡的菜。在如臨洪水猛獸、爭分奪秒的競技賽場上，90分鐘的比賽時間裡，他便花了30分鐘在攪拌，讓芝麻豆腐成形，做了一道看似平實卻細緻非凡的「芝麻豆腐湯」。最終他贏了，他叫崔康祿。
他說：「我試著做讓我學會要保持耐心和不能怠惰的東西。」他13年前曾在《廚神當道韓國版2》奪冠，被封上很多稱號：燉煮人、連續燉煮狂魔、燉煮先生等，從此活在燉煮先生的角色定型裡。
「即使我不擅長燉煮料理，仍然假裝自己很擅長。雖然我付出許多努力，但仍然為了假裝而耗費了一部分人生。所以我不希望連為自己做的料理也做燉煮。我想安慰自己。我一直對自己很嚴厲，連90秒鐘也不曾花在為自己做料理上。在這個虛擬的空間中，我想為自己做一道料理。」他打動了現場所有廚人，和你我。
你此生一直偽裝某些角色而犧牲了甚麼嗎？假如要你放下一切，純粹為自己做一件事，你會做甚麼？為別人做的事，我們會拼盡全力，務求換來認可或回報。那只為自己做呢？我們猶豫了。在人生走完前，可以直問內心，不落怠惰地為自己做一件事，安慰自己嗎？