美國攀岩好手 Alan Honnold完成壯舉，創造紀錄，成為第一個徒手攀爬超過508米建築：台北 101大廈，全程不用任何安全設施，時間更快得驚人。

Alan 對攀岩的熱愛，可說是到達瘋狂程度，他五歲開始學攀石，幼年已經常常參加各項攀石比賽。大學時期，外公逝世，父母離異，他開始經常缺課去攀石，後來索性退學，把所有時間與心力，交給岩壁與高度。

最初是駕駛母親的小車在加州到處跑，車子報廢後，改以單車代步，以露營為家，後來他買了一部小型旅行車，活動半徑隨之擴大，換來更大的自由。