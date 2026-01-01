美國攀岩好手 Alan Honnold完成壯舉，創造紀錄，成為第一個徒手攀爬超過508米建築：台北 101大廈，全程不用任何安全設施，時間更快得驚人。
Alan 對攀岩的熱愛，可說是到達瘋狂程度，他五歲開始學攀石，幼年已經常常參加各項攀石比賽。大學時期，外公逝世，父母離異，他開始經常缺課去攀石，後來索性退學，把所有時間與心力，交給岩壁與高度。
最初是駕駛母親的小車在加州到處跑，車子報廢後，改以單車代步，以露營為家，後來他買了一部小型旅行車，活動半徑隨之擴大，換來更大的自由。
現年四十歲的 Alex，只投注在攀岩這件事上。除了日復一日的體能訓練，向一座高山施展Free Solo （無繩索、無保護的徒手攀爬），事前準備功夫相當仔細謹慎。他曾在訪問中提到，每一次挑戰前，會先用安全裝備反覆攀爬同一條路線，直到動作刻進肌肉，成為本能記憶。到真正徒手攀爬時，才能不假思索，專注於當下的每一個落點。他不單是因為無畏而徒手攀爬，而是因為準備充分，才容得下風險。
人可以選擇很多種生活方式，有人追求平衡，有人渴望安穩。我們是否也曾如此清楚地知道，自己願意為哪一件事，全然投入，毫不分心，做到極致。
