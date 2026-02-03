從政策層面推動地產建造業改革

首先，建築物條例及建築物管理條例須與時俱進。現行條例雖已修訂，如2024年建築物管理(修訂)條例加強財務審計和工程採購透明度，但仍須進一步優化。例如，條例應融入現代科技，如BIM(建築信息模型)，精簡審批流程等。另宏福苑大火後，有聲音要求檢討現有的防火規範，議員應推動全面審視，確保條例兼顧安全與創新，避免落後於時代需求。

新一屆立法會議員於1月正式就任，正值香港地產及建造業面臨關鍵轉折。筆者作為業界一員，期盼代表相關功能組別的代議士，能從政策層面入手，促進行業可持續發展，助力香港經濟復甦。

外勞輸入問題亦是焦點，雖然建造業輸入勞工計劃有助緩解人手不足的問題，但在嚴守本地優先就業原則下，議員應推動簡化審批程序，以確保工地有足夠工人開工，同時加強本地勞工培訓，以平衡需求。

當前市道低迷，近年更有大型承建商清盤結業，暴露資金鏈脆弱。筆者期望議員爭取政府支援，例如加快政府工程款項支付，並設立過渡性信貸保證計劃，助企業渡過寒冬。同時，推動公共項目採用較靈活的合約模式，分攤業界風險。

在過去，業界不斷有聲音要求政府拆牆鬆綁，加快審批程序。施政報告已提出簡化行政措施，如引入快速審批制度及多元土地批給模式，特別針對北部都會區。這將縮短項目周期，降低成本。筆者期望議員能推動立法，確保改革落地。另外，土地需有序推售，議員應監督季度賣地計劃，確保樓宇供應均衡。