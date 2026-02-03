徒手征服101並非玩命？破解頂級高手的「恐懼算法」

Alex Honnold

當你仰望高聳光滑的508米摩天峭壁，手心是否已不自覺冒汗？ 近日，極限攀岩家Alex Honnold徒手征服台北101。在這場無法回滾、沒有備份的征途上，大眾看的是揪心「玩命」，但我卻看見了對「確定性」的極致追求。 懸於幾百米高空，他絕非在賭，而是在本能地重演腦海中那套驗證過無數次的「穩贏劇本」。腦科學掃描顯示，Alex的「杏仁核」(恐懼中樞)對高風險刺激反應極低——這並非天賦，而是他像頂級工程師般反覆測試了50多種路線，將每一個潛在風險都徹底debug清除。攀爬高樓如此，投資亦然。

我有不少讀者，都曾持有騰訊、Tesla或Nvidia這些百倍「神股」，為何結局仍不乏虧錢離場？答案正指向那顆未經極限訓練的「杏仁核」。當股價劇烈波動，大腦的恐懼中心瞬間被激活，焦慮佔滿所有認知頻寬，理智「宕機」。低位驚恐拋售、高位衝動追漲——這不是投資，這是拿著積蓄在和市場「賭命」！ 我們無法練就Alex的鋼鐵神經，但就不能「外掛」他的大腦嗎？ 這正是專業投資機構存在的意義。市面上優秀的基金輔以AI選股系統，本質上就是一套剔除了人性弱點的「成熟代碼」。它們由專業團隊全職debug風險，用紀律規避情緒風險，便能直擊並解決人類的恐懼與貪婪。

你不必獨自徒手攀爬財富的懸崖。找好信賴的顧問、選對穩健的系統，讓專業「算法」替你超越恐懼。當風險被妥善管理，你只與安心享受登頂後的無限風景。 我是Kathy，願與你在財富之路上走得更穩。