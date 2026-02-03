世上一切的緣分與陪伴，都是期間限定，總有完結的一天。同時，每一段人際關係，大概可以分為三個類別：

1) 損人利己：在歷史長河中，大部分時間都是奉行叢林法則，弱肉強食是常態。就算身處於文明時代，各種欺凌利用以至情緒勒索，性質上都屬於這個類別。然而，每一段孽緣，只要處理得好，也可以轉化為成長的養分。對的人讓我們相信人間有情，錯的人給我們課題修行。

2) 等價交易：大部分比較穩定的關係，無論是工作上還是生活上，多多少少都會有分工合作，利益互換，取長補短的特性。社會上的各種文化規範，以至法律倫理，都是建立在可持續發展及恆久穩定的願景上。商務禮節與相處禮儀，正能反映每個年代的普世價值。