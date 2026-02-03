世上一切的緣分與陪伴，都是期間限定，總有完結的一天。同時，每一段人際關係，大概可以分為三個類別：
1) 損人利己：在歷史長河中，大部分時間都是奉行叢林法則，弱肉強食是常態。就算身處於文明時代，各種欺凌利用以至情緒勒索，性質上都屬於這個類別。然而，每一段孽緣，只要處理得好，也可以轉化為成長的養分。對的人讓我們相信人間有情，錯的人給我們課題修行。
2) 等價交易：大部分比較穩定的關係，無論是工作上還是生活上，多多少少都會有分工合作，利益互換，取長補短的特性。社會上的各種文化規範，以至法律倫理，都是建立在可持續發展及恆久穩定的願景上。商務禮節與相處禮儀，正能反映每個年代的普世價值。
3) 價值共創：這是人和人相處的最高層次。當大家專注於整體價值的創造，多過各自的個人利益，通常都能夠達到一加一大於二的結果。然而，這個層級的最大挑戰，往往是人性的軟弱，和心理質素的考驗。無私奉獻的過程，必然伴隨着各種委屈與傷害。少數能夠通過人性考驗涅槃重生的修行者，定必成就不凡。
自從「情緒價值」這個概念誕生後，原來所謂無私的愛，自我犧牲的情操，某程度上都是情緒價值的投射，和自我成全的追求。情緒困擾，其實都是自尋煩惱。活得自在，除了是一種生活態度，更加是身處於人際關係的修羅場之中，雲淡風輕的境界。每一段關係，不論是甜酸苦辣，都是來幫我們過關的。無論將來在其他關卡會否重遇，當大家在分岔路上各走各路時，也應該心存感激，輕柔道別。新年將近，每年大掃除時，不妨也清理一下朋友圈，人生會走得更清爽。