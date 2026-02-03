匹克球熱潮席捲全港： 從全民運動到經濟新引擎

1965年，三位美國友人厭倦傳統網球複雜規則，在自家後院發明匹克球，命名源自他們愛犬「Pickles」。融合網球、羽毛球與乒乓元素，使用羽毛球場大小(13.4×6.1米)，規則簡單上手快，老少咸宜、毋須劇烈奔跑，正席捲全球，尤其香港都市人最愛。
作為快速崛起的運動，它正對經濟發展注入活力，尤其香港及大灣區。易上手和高社交屬性，不僅帶動裝備消費(球拍僅200港元起)，還刺激場館投資與產業鏈。港人北上深圳坪山，只需1小時車程，即享低成本場地，衍生「匹克球外交」商務新模式。在香港迅速興起，主要因低門檻設計完美契合都市生活及2026運動熱潮。無需大場地，社區中心即玩；提升心肺功能、減壓30%，強化鄰里連結。社工觀察，銀髮族參與後社交圈擴大2倍，社區凝聚力顯著上升。
全球市場預計從去年31億美元，增至2034年89.7億美元，複合年增長率15.38%。美國已有1,100萬玩家，場館超1萬個。中國裝備服務規模去年破18億元人民幣，五年增長47%，新增場地超5,000個，李寧推出專屬球拍系列。
它創造就業，涵蓋裝備製造、場館營運與培訓，阿迪達斯、耐克、李寧等品牌積極布局。深圳一館月營收達10萬元，帶動周邊餐飲零售；舉辦賽事如「大灣區公開賽」，吸引遊客形成「馬拉松經濟」效應，年產值破億。
投資者搶建觀塘、深圳場館，預測2027熱潮爆發，奧運入圍概率80至90%，將推升門票、直播權值10倍。香港社區中心正試點，預計明年全港場地翻倍。