作為母親，我當然渴望孩子能幸福快樂地成長，但在陪伴他們成長的路上，我學到了一件更重要的事情：別害怕讓孩子跌倒！
曾幾何時，母愛讓我總是為他們遮風擋雨，恨不得攔下所有的困難。但慢慢地我明白到，父母永遠無法一直為孩子開路、鋪路，孩子總有自己的路要走。我能做的，不是移除路上的障礙，而是建立內心堅強的孩子。
真正的堅強，從來不是武裝自己避免受傷害，而是在面對挑戰和逆境時，允許自己感到恐懼，但仍能試著克服，堅持不放棄！
小時候，謙謙已經比同齡的孩子成熟，聰明的他靠著天分與運氣自行解決一個又一個的困難。順境是禮物，也可以是利刃。一直一帆風順的他，當挑戰變難，天賦不足以應付所有困難時，該怎麼辦？
十六歲的青少年，看似灑脫沒煩惱，實則正在獨自面對那些無法言喻的迷惘與困惑。
面對沒把握的事，謙謙有時會有意無意地避開，又或者用漫不經心來偽裝。彷彿只要表現得不在意，結果若未如理想，內心也會舒服一點。在他還沒察覺到自己的不安時，我總會對他說：「不要急著成長，別以為你要一個人撐！」
真正的成熟，不是孤獨地一個人處理問題，而是懂得在跌倒時重整自己的心態，也明白請別人扶你一把並不是一件羞愧的事。
無論是孩子，還是成年人，也要學習堅強，同時學習接納被愛、被關懷。