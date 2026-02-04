有一種愛，是不害怕讓孩子跌倒。

作為母親，我當然渴望孩子能幸福快樂地成長，但在陪伴他們成長的路上，我學到了一件更重要的事情：別害怕讓孩子跌倒！

曾幾何時，母愛讓我總是為他們遮風擋雨，恨不得攔下所有的困難。但慢慢地我明白到，父母永遠無法一直為孩子開路、鋪路，孩子總有自己的路要走。我能做的，不是移除路上的障礙，而是建立內心堅強的孩子。

真正的堅強，從來不是武裝自己避免受傷害，而是在面對挑戰和逆境時，允許自己感到恐懼，但仍能試著克服，堅持不放棄！