旁邊就是陽明書屋，這裡一帶原是日治時期，日本領導層的溫泉別墅區，後來蔣介石認為這裡風景優美，興建「中興賓館」用作避暑及接待外賓之用，隨後改名為「陽明書屋」。整個建築群佔地很廣，開放預約參觀。

台北陽明山國家公園有很多行山路徑，難度不一，但很多風景優美，能遠眺整個大台北或者北邊的海岸線。這天台灣朋友帶我們走完山徑，去到紫明溪泡腳，這個野湯的溫泉水從山上流下來，溪裡有幾個小小的水池，每個都可以圍著坐上十幾人，越高的泉水溫度越高，健行完來泡腳，身心放鬆。

這天在陽明書屋遊客服務站旁的大忠館，正舉辦一個水墨畫展，心生好奇，怎麼會有人在深山中辦畫展，於是進內探索。

展出的畫作，整整一幅牆那麼大，而且是抽象形式，別具氣勢。旁邊隔開就是藝術家的創作室，畫布舖在地上，用不同工具作畫。原來這位藝術家程延平，在陽明山竹子湖隱居近二十年，每天浸沉在山林中，細看一草一木，四時變化更讓他有不一樣的體悟。

更可貴的是，作品都是他在患上帕金遜症後，克服身體障礙而創作，展示他不向命運低頭的精神。