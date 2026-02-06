Apple能否再創高峰

Apple行政總裁Tim Cook在剛過去的季度業績發布會上罕有放出豪言，承諾今年將推出「前所未見」的創新產品。這番話伴隨著Apple亮麗的成績表：2026財年第一季營收高達1,438億美元，按年增長16%，其中iPhone營收飆升23%至853億美元，創下歷史新高。在如此強勁的財務數據支持下，這家科技巨頭對未來的部署信心十足。

市場消息指Apple正籌備超過20款新品，當中最受矚目的莫過於傳聞已久的首款摺疊屏iPhone。雖然知名分析師郭明錤指出量產仍面臨挑戰，供應或受限，但若此產品能隨iPhone 18 Pro系列在秋季登場，勢必為沉悶已久的智能手機市場帶來衝擊。消息同時指Apple加速研發智能眼鏡，劍指Meta的Ray-Ban系列，雖然首代產品或未配備AR顯示，但這標誌著Apple進一步將穿戴式裝置融入日常生活的野心。